1, 2 y 3 ¡Escondite inglés! el emérito Borbón no tiene inmunidad en Inglaterra

“El acusado no es ni soberano ni jefe del Estado de España. Desde su abdicación, no tiene derecho a inmunidad personal”



La Justicia británica dictamina que el rey emérito Juan Carlos I no tiene inmunidad legal en Inglaterra

Lo más curioso o llamativo, o vergonzoso es que los abogados del emérito Borbón intentaron convencer al magistrado de que, por su doble condición de “soberano” y miembro de la Familia Real, gozaba aún de inmunidad. En ningún momento argumentan inocencia… Han buscado la misma vía que en el reino de España, que entre la inmunidad, el paso del tiempo desde la comisión de los delitos o los chanchullos consentidos con Hacienda, no le han juzgado, pero nadie puede hablar de INOCENCIA!

El Tribunal Superior de Londres dictó ayer jueves 24 de marzo que el rey emérito Borbón no tiene inmunidad legal en Inglaterra tras su abdicación y por tanto puede proceder la demanda por acoso interpuesta en su contra por Corinna Larsen.

La corte londinense señala también que Constitución de España no regula el régimen jurídico de un rey abdicado, pero que el Real Decreto de abdicación estableció que el emérito Borbón continuaría usando el título de rey de por vida, pero como título «honorario». Agrega que el rey emérito se retiró de la vida pública el 2 de junio de 2019 y que desde agosto de 2020 reside en Emiratos Árabes Unidos.

La defensa del rey emérito había alegado ante el juez que «Su Majestad goza de inmunidad» y que la justicia británica no era competente para atender la demanda presentada por Larsen.

En su demanda, Corinna pidió a los tribunales que reclamaran al rey emérito una indemnización por los costes de su tratamiento médico de salud mental, por la «instalación de medidas de seguridad personal y servicios diarios de protección» y por la contratación a «exdiplomáticos y exfuncionarios del Gobierno» para que interviniesen con el fin de «poner fin al acoso» que dice haber recibido por parte del emérito Borbón.

«Ya no es soberano»

El juez Matthew Nicklin debía decidir si el anterior monarca puede ser juzgado en la jurisdicción inglesa, antes de evaluar la demanda de Larsen, que lo acusa de acoso, seguimiento ilegal y difamación desde la ruptura en 2012 de su relación, que entablaron en 2004.

«Mi decisión es que no se ha demostrado ninguna de las bases por las que se reclamó la inmunidad estatal. Por lo tanto, la demanda procederá», afirma el magistrado en su dictamen. Nicklin se ha pronunciado tras escuchar el pasado diciembre los argumentos de las partes. «Ya no es soberano»

Los abogados del padre de Felipe VI defendieron su inocencia y sostuvieron que no podía ser procesado al ser miembro de la Familia Real española y ex jefe de Estado, por sus actos cometidos en parte cuando aún era rey de España.

Los representantes de Corinna alegaron por su parte que, tras su abdicación el 18 de junio de 2014, el emérito Borbón ya no está protegido por la inmunidad que se confiere a los jefes de Estado al amparo de la legislación británica.

El juez resolvió que el emérito «ya no es soberano o jefe de Estado» ni tampoco forma parte de la Casa Real de Felipe VI -aunque sea miembro de la familia-, lo que le hubiera dado el derecho a la inmunidad. El juez Nicklin ha defendido en su sentencia este último razonamiento, y ha rechazado que la inmunidad persista: “Si aceptara ese argumento, mañana el acusado podría entrar en una joyería de Hatton Garden y robar un anillo de diamantes. Y no debería hacer frente a ningún proceso penal o civil en esta jurisdicción (a no ser que el Estado español levantara esa inmunidad)”, ha explicado el juez.

“La decisión de este jueves es muestra de que el demandado no puede escudarse tras su posición, poder o privilegios para esquivar esta demanda. El emérito Borbón deberá ahora rendir cuentas ante un tribunal por su conducta en tanto que particular. Este es el primer paso en el camino hacia la justicia. Los espantosos hechos de este caso se presentarán por fin ante un tribunal”, ha asegurado Robin Rathmell, abogado representante de Corinna Larsen.

