2022 Urte berri on. Feliz 2022. Bon 2022. Bo 2022

¿La ley del Far West?

Valtónyc es muy consciente de que en España funciona otra justicia, y si pisa el país será detenido.

Es peligroso que se vaya asentando en la sociedad que es imposible un cambio, que nos tenemos que resignar a tener unos tribunales injustos que sentencian contra derecho y no tiene solución. Porque si no hay justicia, ¿Para qué lo demás, la estabilidad, el respeto y eso? ¿La ley del Far West?. Manuel Salguero