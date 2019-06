Cristina Ridruejo*. LQS. Junio2019

El informe del ACNUDH que se hizo público el miércoles en Londres apenas se está difundiendo en los medios de comunicación españoles, salvo en Cataluña

La ONU exige la liberación de los presos políticos y el gobierno la desacredita

Ahora resulta que la ONU es tonta…si no nos da la razón.

Cuando hace unos meses el Grupo de Trabajo de la ONU contra la Detención Arbitraria remitió unas preguntas al Estado español sobre el juicio al procés, este contestó concienzudamente, redactando un largo documento de 59 páginas en el que explicaba sus argumentos. Se esmeraron porque si les hubieran dado la razón, se hubiera considerado incuestionable: que la ONU validase la actuación del gobierno español hubiera sido el no va más para acallar a críticos y disidentes. Con qué orgullo se hubieran jactado de que la ONU les respaldaba…

Pero resulta que la ONU no solo les exige la inmediata liberación de los tres presos que solicitaron su dictamen (Junqueras, Cuixart y Sànchez), sino que les indemnicen y que abran una investigación para castigar a los responsables de su detención, que considera arbitraria.

Según RTVE, » Una resolución criticada por parte del Gobierno español, que duda de la independencia e imparcialidad del organismo. […] desde el palacio de la Moncloa han emitido una nota en la que han señalado que los redactores del informe ‘ no saben de qué delitos están acusados en España los promotores de la denuncia ’ «

Ahora resulta que —desde ayer— la ONU es tonta, no sabe de qué habla, no es imparcial. Los independentistas tienen tanto poder que pueden influir en ella. No se han debido de leer esas 59 páginas en las que el gobierno les explicaba todo.

Por lo que se ve, la justicia de países como Alemania o Bélgica también es idiota. Les debieron regalar el título, como aquí. Igual que el Consejo de Europa, que criticó la actuación del gobierno español, unos ignorantes. O el Alto Comisionado de Derechos Humanos de la ONU y otros cinco Relatores Especiales de la ONU, todos ellos unos necios. Por no hablar de la Organización Mundial contra la Tortura, ¿qué van a saber esos?

Si hubiera un organismo internacional —uno solo— que apoyase la actuación del gobierno, nos lo repetirían mil veces, a todas horas. En cambio, la noticia de este informe del ACNUDH que se hizo público el miércoles en Londres apenas se está difundiendo en los medios de comunicación españoles, salvo en los catalanes.

Que la gente no se entere de que por el mundo nos critican, y si se entera… bueno, tranquilos, basta con decir que son tontos o que es un «contubernio» internacional contra el gobierno… estrategia que nos trae tristes recuerdos.

¿A quién van a creer, a la ONU o al ejemplar gobierno de España?

* Miembro de la Asamblea de Redacción de LoQueSomos

