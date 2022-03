Asier Guridi: Nueva huelga de hambre

Por Agencia Mp3*. LQSomos.

Mediante este comunicado hago saber que hoy martes 29 de marzo de 2022 comienzo una huelga de hambre indefinida ante el Consulado General de España en Caracas solicitando los derechos de mi hijo y de mi persona…

Asier Guridi Zaloña exiliado político vasco en situación oficial actual de «Estatus de Refugio» en Venezuela quiere comunicar lo siguiente a la opinión pública:

Desde el año 2.001 estoy exiliado para evitar la persecución y venganza del Estado Español. Como antecedente hay que recordar que ya en 1992 fui brutalmente torturado por la Guardia Civil Española y que asimismo durante los años 1992/1997 se me propinaron seis palizas/golpizas en prisiones del Estado Español.

Desde el año 2005 resido en la República Bolivariana de Venezuela y aquí nació en 2008 mi hijo Iban Guridi Diaz, fruto de una relación de pareja de hecho con mi pareja venezolana. Durante este tiempo en Venezuela me gané la vida trabajando como taxista y mototaxista, hasta que en 2013 fui detenido por unos agentes que obedecían al impulso y el dinero de un Estado extranjero.

En 2013 y después de haber estado en situación de privado de libertad durante un corto periodo, comenzó realmente el infierno que vivo y que repercute a mi hijo Venezolano de 13 años. Se me dejó en la calle sin identidad juridica, sin derechos, sin modo de buscarme la vida y ésto, hizo a su vez que mi hijo Iban quedará con problemas de identidad y ausencia de derechos. Hemos venido padeciendo y viviendo todo tipo de problemas; en el período de racionamiento de alimentos en supermercados se negaban a vendernos alimentos por carecer de cédula o documento de identidad; en esta situación de limbo no había modo de acceder al mundo laboral formal; ni para trabajar como taxista o mototaxista; y cuando salí a las calles del municipio a vender jugos de naranja, fue la Alcaldía del municipio la que me saco de las calles!

Han pasado ya muchos años en esta situación. En septiembre de 2020 el Consulado General de España en Caracas denegó el único documento de identidad que una embajada puede otorgar en el extranjero, esto es, el pasaporte; y a su vez con esa denegación de identidad se impidió de hecho poder trasmitir los derechos padre a hijo, a mi hijo Iban Guridi Díaz. ¿Como trasmitir a mi hijo los derechos que le son inherentes como hijo de un ciudadano vasco, si a su vez se impide la identidad y reconocimiento de su padre?. Mi hijo que en la actualidad reside en el municipio de Oñati, País Vasco, esta en calidad de inmigrante irregular Venezolano, porque el Consulado de España impide la correspondiente identidad de su padre; identidad imprescindible para presentar a un hijo ante el respectivo Consulado!

No es nada agradable ser apartado de los derechos, de las garantías, de la tutela efectiva, la proteccion y de la sociedad. Simplemente el tener que vivir en situación de limbo crea mil problemas en el día a día. Entre otras no poder tener un trabajo digno; no poder obtener licencia de conducir; no poder tener cuentas y tarjetas bancarias; no poder tener un celular o teléfono movil a nombre personal;…. Y mi hijo Iban Guridi también se ve directamente afectado; no puede cumplimentar los requisitos de solicitud de becas escolares; no puede participar en viajes, escursiones o visitas culturales en los que se requiera papeles de regularización o cédula; al finalizar los Estudios de ESO (liceo) no se le entregará título acreditativo de dichos estudios; imposibilitado para temas sucesoriales….y o con el temor permanente de ser interceptado en cualquier alcabala Policial que podría suponer consecuencias por parte de migración…

Con el fin de tratar de resolver esta situación se comenzó el 3 de diciembre de 2021 una huelga de hambre ante el Consulado General de España… Interrumpiéndose está protesta porque el día 8 de diciembre de 2021, la Comisión Nacional de Refugiados de Venezuela entrego acta de reconocimiento de «Estatus de Refugio» a Asier Guridi. Y se suponía que la protección que supone el «Estatus de Refugio» debía encaminar a la identidad jurídica de Asier Guridi. Pero los recaudos que la institución Saime pide para otorgar la cédula son incumplibles para una persona que viene de estar viviendo tanto tiempo en el limbo jurídico; con lo que esa vía para la obtención de la identidad jurídica venezolana queda bloqueada, hasta que haya verdadera voluntad política por parte del Gobierno de Venezuela de hacer efectiva la protección que debiera suponer ser una persona bajo «Estatus de Refugio» y dotar de la correspondiente cédula venezolana a Asier Guridi.

Así pues, esta situación hay que resolverlo desde la raíz del problema y mediante este comunicado hago saber que hoy martes 29 de marzo de 2022 comienzo una huelga de hambre indefinida ante el Consulado General de España en Caracas solicitando los derechos de mi hijo y de mi persona. Es el Estado Español el que al denegar mi pasaporte/identidad desde septiembre de 2020 impide que se regularice nuestra situación; imposibilitando a su vez que se pueda dar la transmisión consaguinea/filiatoria de derechos de padre a hijo. Asimismo el Gobierno Bolivariano de Venezuela también dispone de instrumentos para solucionar esta situación, haciendo efectivo la protección que debiera suponer el haber ya concedido el «Estatus de Refugio» a una persona; sin identidad jurídica es imposible proteger a nadie; protección que debiera comenzar por facilitarle el acceso a la cédula venezolana al padre de un niño Venezolano que tiene 13 años. Igualmente también está en manos del Gobierno Bolivariano de Venezuela poder hacer las rectificaciones pertinentes en el acta de nacimiento de Iban Guridi Díaz.

Solicito el apoyo y la solidaridad de los diversos partidos políticos, agentes políticos y sociales, personas a nivel individual, comunicadores sociales y medios de comunicación… Quién ante esta injusticia miré a otra parte quedará retratado. El silencio da por buena esta injusticia!

¡¡¡Por mi hijo, por mi; por nosotros!!!

¡¡¡De una vida en el limbo a la lucha por nuestros derechos!!!

Asier Guridi Zaloña

