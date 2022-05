Barcelona. 138 concentració: Tenim memória!

Mesa de Catalunya*. LQSomos.

Traducido por Leticia Palacios. LQSomos.

La memòria és la terra on els sanguinaris colpistes van voler amagar els defensors dels valors d’una república assassinada. Uns colpistes que van implantar per la força del nacionalcatolicisme una història de gestes de conqueridors tan monumentals com les seves mentides

Veritat, Justicia, Reparació:

El dissabte 28 de maig a les 12 hores a la plaça Sant Jaume, BCN.

Tenim memória!

La memoria tiene una importancia capital, tanto en la vida personal como en la historia de una sociedad. Qué somos sin memoria, un conjunto de hechos aislados sin contexto, susceptibles de interpretarse como quiera el poder de turno y su propaganda. Nuestro antídoto contra el expolio al que estamos sometidos es nuestra memoria hecha de miles de memorias llenas de verdad. Esta es nuestra fuerza para combatir las mentiras oficiales de la dictadura, la transición y la paupérrima democracia que sufrimos. Aquel franquismo sociológico de ayer, que se ha convertido en la expansión del fascismo de hoy, no se puede erradicar sin una memoria dispuesta a plantar cara.

Las enfermedades más tristes son las que te quitan tus recuerdos, la memoria y nadie lo pondría en duda. Pero, en cambio, cuando son la sociedad, los estados y sus poderes fácticos los que sufren la enfermedad del olvido, de forma inconsciente o consciente, pocos ven que sea una catástrofe para la salud democrática. Entonces vienen con lo de que no hay que recordar tanto, que lo que importa es el presente, que no se puede vivir en el pasado, que mañana será otro día y el de ayer ya no importa. Y a quien no se somete a esta manipuladora ley temporal, lo tildan de vengativo y rencoroso. Todes les que aún tenemos memoria sabemos que un futuro sin esta puede convertirse en un mañana de miseria, sin derechos ni libertades.

Cómo podemos aprender algo sin la memoria, cómo podemos garantizar los derechos humanos, la verdad, la justicia, la reparación y la no repetición de los hechos que los vulneraron, si no recordamos los crímenes de lesa humanidad, cómo se produjeron y quién los cometió. La falta de memoria como una enfermedad social destructora, que te roba incluso el pasado más inmediato, puede provocar hechos como la vuelta del emérito corrupto al reino de su hijo con total normalidad. Vivimos en una sucesión de hechos terribles vulneradores de derechos, que dinamitan la exigua democracia que sufrimos, pero la capacidad de olvidar o de hacernos olvidar los hace posibles. Sufrimos la terapia de electroshocks del capitalismo y el fascismo, y si no le ponemos remedio acabaremos todes catatóniques observando nuestra derrota.

La memoria es una herramienta multiusos que todes deberíamos llevar en el bolsillo para poderla sacar en cualquier momento de amnesia crítica. Es una herramienta afilada para extirpar quirúrgicamente el fascismo, el olvido, la manipulación, la mentira y la ignorancia del cerebro colectivo y poder garantizar la supervivencia de nuestros derechos y libertades. Una herramienta desplegable de educación para el libre pensamiento, de difusión de los valores democráticos y de los derechos humanos, de autodefensa y lucha por un futuro de justicia social, de antifascismo. Una herramienta de verdad, justicia y reparación para las víctimas del fascismo español, las de ayer y las de hoy, las que son conscientes y las que no, aquellas que caminan sin la muleta de la memoria y tropiezan con la misma piedra ad infinitum.

La causa efecto es la memoria. ¿Qué es un hecho sin una causa?, una noticia que tergiversa nuestra percepción de la realidad, que nos manipula y nos pone al servicio de los intereses de quienes no tienen nunca en cuenta los nuestros.

La memoria es la tierra donde los sanguinarios golpistas quisieron esconder a los defensores de los valores de una república asesinada. Unos golpistas que implantaron por la fuerza del nacionalcatolicismo una historia de gestas de conquistadores tan monumentales como sus mentiras. Gloria vacua de vencedor sin ninguna razón. Una tierra donde germinarían todas las semillas de memoria de la opresión y la represión sufrida, las semillas que llevaban en sus bolsillos. Tierra de la que nacieron miles de flores rojas como la sangre de los antifascistas que la regaron. Flores libadas por miles de mariposas multicolores, como los colores de las banderas de los vencidos, que polinizarán otras flores sin memoria. Un espectáculo floral de parias de la tierra alzados y orgullosos. Campos que ondean por un viento de libertad provocado por el aleteo del efecto mariposa de memorias imparables. Viento de verdad que nos liberará de sus cadenas de mentiras.

Veritat, Justicia, Reparació:

El dissabte 28 de maig a les 12 hores a la plaça Sant Jaume, BCN.

Tenim memória!

– Traducido para LoQueSomos por Leticia Palacios

* Mesa de Catalunya d’Entitats Memorialistes

mesacatalunya@gmail.com

Síguenos en redes sociales… Mastodon: @LQSomos@nobigtech.es Diaspora*: lqsomos@wk3.org Telegram: LoQueSomosWeb Twitter: @LQSomos Facebook: LoQueSomos Instagram: LoQueSomos