Benidorm, tenemos un problema…

Por Legná Ed Al Zurc. LQSomos.

USA-colonizados

Cuestión docente / urgente:

¿Para que está sirviendo la obligatoriedad -en escuelas infantiles, colegios y bachillerato- del invasor / depredador… ´Globish`?

Los españolitos desde la visita del General Eisenjauer al ´Generalísimo` Franco (año 1959), NO sólo somos víctimas:

• de las Bases Militares junto con otros instrumentos belicistas -entrada en la OTAN incluida-, y tecnológicos “made in USA”;

Sino también:

a) de la difusión masiva de una sub-cultura anglo comercial enemiga del principio mantenido por la UNESCO de “Un sólo mundo, voces múltiples”;

b) de un ineficiente, corrupto y contraproducente ´bilingüismo`: Escuelas infantiles, Colegios, Institutos, etc… bilingües -sin atender los criterios de ´APAs y Profesorado-, (¡sólo en inglés!);

c) de una cultura “progre” procedente del Imperio, que cual bote de humo nos impide ver la riqueza de culturas de los pueblos propios, vecinos y del resto de la nave tierra.

d) de una más reciente invasión de sub-productos de la industria global del entretenimiento -audiovisual, videojuegos-, etc.

h) Y, en este caso: Eurovisión “Fest”… de la elección trucada -SloMo- con una muestra de la mal llamada música regatonera -en´espanglis`- del más agusanado estilo…´maayami`

SloMo: Canción seleccionada para representar “a España” en el Festival de Eurovisión mediante una mala caricatura de “participación democrática” en el que predomina la puntuación de un jurado “profesional” elegido a dedo: También puntúan 350 espectadores seleccionados por una empresa privada y en el que unos pardillos son invitados “a participar” mediante el que llaman televoto o voto ´demoscópico`, un truco sacaeuros que implica… “¡pagar por votar!”.

La letra de ‘SloMo'(*) ¿de CHANEL?:

Let’s go, llego la mami

La reina, la dura, una bugatti

El mundo está loco con este party

Si tengo un problema, no es monetary

Yo vuelvo loquito a todos los daddies

Yo siempre primera, nunca secondary

Apenas hago doom, doom

Con mi boom, boom

Y le tengo dando zoom, zoom

Por Miami

Y no se confundan

Señora y señore

Yo siempre toy ready

Pa romper cadera, romper corazones

Solo existe una

No hay imitaciones

Y si aún no me crees, pues me toca mostrárselo

Take a video

Watch it slo mo, mo, mo, mo, mo

Booty hypnotic

Make you want more, more, more, more, morе

Voy a bajarlo hasta el suelo, lo, lo, lo, lo

If you wish, you could do this dembow Do this dеmbow

Drives you loco

Take a video, watch it slo mo

Te gusta todo lo que tengo

Te adulzo la cara en jugo de mango

Se te dispara cuando la prendo

Hasta el final, yo no me detengo

shape of my cola-la-la

Un poco salvaje na-na-na

Make it go like pa-pa-pa

Like pa-pa-pa

Y no se confundan Y no se confundan

Señora’ y señore’

Yo siempre estoy ready Yo siempre estoy ready

Pa’ romper cadera’, romper corazones

Solo existe una Solo existe una

No hay imitaciones Na, na, na

Y si hoy no me crepo, me toca Oye

Take a video

Watch it slo mo, mo, mo, mo, mo

Booty hypnotic

Make you want more, more, more, more, more

Voy a bajarlo hasta el suelo, lo, lo, lo, lo

If you wish, you could do this dembow Do this dembow

Drives you loco

Take a video

Watch it slo mo, mo, mo, mo, mo

Booty hypnotic

Make you want more, more, more, more, more

Voy a bajarlo hasta el suelo, lo, lo, lo, lo

If you wish, you could do this dembow Do this dembow

Drives you loco

Y no se confundan Y no se confundan

Señoras y señores

Yo siempre estoy ready Yo siempre estoy ready

Pa’ romper cadera’, romper corazones

Solo existe una Solo existe una

No hay imitaciones Na, na

Y si hoy no me crepo, me toca Oye

Take a video

Watch it slo mo, mo, mo, mo, mo

Booty hypnotic

Make you want more, more, more, more, more

Voy a bajarlo hasta el suelo, lo, lo, lo, lo

If you wish, you could do this dembow Haz el dembow

Drives you loco.

¡SIN PALABRAS!

(*) SloMo / Cámara lenta: Benidorm Fest – ‘Slomo’ de Chanel, una canción fabricada en Estados Unidos representará a España en Eurovisión 2022 – Vertele

Y varias preguntas:

• ¿Cómo es posible que RTVE promocione el Festival de Eurovisión y a la vez NO esté dando las señales de “Euronews” en español? (Cosa que SÍ hace la TV pública de Aragón)

• ¿Cuándo los españoles -en cuanto europeos-, vamos a poder recibir en abierto -¡gratis!- todas las emisoras públicas de televisión de los 26 países de la actual Unión Europea?

Y ya puestos: En el Reino de España las cadenas comerciales / privadas de ´Antena 3` y ´Tele 5` se pueden sintonizar en abierto en los más de los 8 mil pueblos de ´nuestro` país.

• ¿Cuánto tiempo habrá que esperar para que el Gobierno y / o el Congreso aprueben una Ley para que todxs lxs habitantes en la totalidad de los municipios de las 17 Comunidades Autónomas podamos ver las emisoras de tv públicas -FORTA- de forma GRATUITA?

Adenda: Y mientras tanto, VALTÒNYC en el exilio y PABLO HÁSEL en prisión y “con una multa de 24.300 € por injurias a la Corona, a instituciones y a Cuerpos de Seguridad del Estado.

