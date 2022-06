Brasil. Ante el brutal asesinato de Bruno y Dom

Brasil

Por Agencia Mp3*. LQSomos.

De acuerdo con las fuentes citadas por medios como las redes de televisión Bandeirantes y Globonews, los supuestos asesinos son dos hermanos quienes dijeron que decidieron cometer el asesinato luego de que Araújo los sorprendiera en prácticas de pesca consideradas ilegales

Según el relato que hicieron, tras hacer rendir a Araújo y a su compañero, que habían viajado al llamado Valle del Yavarí para recoger material sobre un libro que Phillips estaba escribiendo sobre amenazas a los indios de la región, los llevaron a un lugar aislado de un río en donde los asesinaron, los descuartizaron y quemaron y enterraron los restos.

La pista de Phillips y de Araújo se perdió el 5 de junio cuando se desplazaban desde la comunidad de Sao Rafael hasta la ciudad de Atalaia do Norte. Ambos viajaban en una embarcación nueva, con 70 litros de gasolina, suficiente para el viaje, y fueron avistados por última vez a la altura de la comunidad de Sao Gabriel, a algunos kilómetros de Sao Rafael.

Bruno Araújo, trabajaba desde hace años en esa región y conocía a profundidad la zona, había sido objeto de diversas amenazas por parte de mafias de mineros y pescadores ilegales, madereros y hasta traficantes de drogas que operan en el llamado Valle del Yavarí.

Dom Phillips, por su parte, era veterano periodista afincado en Brasil desde hace 15 años y quien ha colaborado con diversos medios internacionales, como el Financial Times, New York Times y el Washington Post, entre otros, y trabaja actualmente en una investigación para un libro sobre el Valle do Javari.

Amnistía Internacional lamenta la brutal muerte de Bruno y Dom y exige justicia al gobierno brasileño

Amnistía Internacional recibe con gran tristeza la noticia de los asesinatos de Bruno Pereira y Dom Phillips. Nos unimos a las familias de Bruno Pereira y Dom Phillips, a sus compañeras Beatriz y Alessandra, a los miembros del Observatório dos Povos Indígenas (OPI) y a la União dos Povos Indígenas do Vale do Javari (UNIVAJA) en solidaridad por la muerte del experto Indigenista brasileño y del periodista británico.

Los asesinatos de Bruno Pereira y Dom Phillips son inaceptables, pero no son casos aislados en Brasil. Amnistía Internacional seguirá las investigaciones y exigiendo el esclarecimiento de las circunstancias que rodean la desaparición y el asesinato de los defensores de los derechos humanos y de la Amazonia, así como la rendición de cuentas de todas las personas implicadas en este crimen. El Amazonas debe ser un lugar seguro para todas las personas. Desde Amnistía Internacional exigimos protección y libertad en el ejercicio de la defensa de los derechos de los Pueblos Indígenas y del derecho a la libertad de prensa en todo Brasil.

“Brasil es uno de los países más letales para personas defensoras de los derechos humanos y ambientalistas en todo el mundo, y esta realidad es consecuencia de una política que promueve ataques a la legislación ambiental, desmantela las instituciones de promoción y protección de los derechos de los Pueblos Indígenas y criminaliza las luchas y organizaciones comunitarias,» dijo Jurema Werneck, directora ejecutiva de Amnistía Internacional Brasil

“Amnistía Internacional exige justicia para Bruno y Dom. Sus familias deben tener acceso a la verdad y a la reparación. La sociedad brasileña necesita ver el fin de la impunidad y la falta de políticas públicas que promueven y garantizan los derechos. El gobierno del presidente Jair Bolsonaro no puede cerrar los ojos ante los crímenes que ocurren en la Amazonía, ni ser cómplice de ellos. Es urgente que se tomen todas las medidas posibles para que este ciclo de violencia en la Amazonia termine. ¿Quién protege a los que protegen los derechos de los pueblos indígenas y de la Amazonia? Es el Estado brasileño el que tiene este deber.”

