Campaña de presión a las universidades para que se desvinculen de las empresas de combustibles fósiles

Las universidades deben rechazar el dinero de los combustibles fósiles para la investigación climática, dicen los académicos

Más de 500 académicas y académicos reclaman que en la universidad se deje de aceptar financiación de la industria de los combustibles fósiles

Un grupo de más de quinientos académicos y académicas reclamaron este lunes a las universidades británicas y estadounidenses que prohíban que se acepte financiación para estudios sobre el cambio climático procedente de empresas de combustibles fósiles.

En la carta, las personas firmantes afirman que aceptar tal financiación socava la integridad académica de las investigaciones.

«Lo que nos preocupa no es la integridad de los académicos y académicas personalmente, sino el problema sistémico que plantea el contexto en el que deben trabajar, en el que la financiación por la industria de los combustibles fósiles puede contaminar las investigaciones relacionadas con el cambio climático», afirma la carta.

Se compara aceptar la financiación procedente de combustibles fósiles con investigaciones en sanidad pública que aceptasen dinero de la industria tabaquera, cosa que muchas instituciones ya prohíben expresamente en su política. En opinión de las personas firmantes, dichas políticas no solo se basan en el conflicto de intereses, sino también en la largo historial de la industria del tabaco de ocultar o enmascarar la relación entre su producto y los problemas de salud.

La carta establece un paralelismo entre ese falseamiento de datos y el historial de la propia industria de los combustibles fósiles, que siempre ha tratado de ocultar la relación entre la quema de combustibles fósiles y el cambio climático. El año pasado, en la audiencia del Comité de Supervisión y Reforma Gubernamental, su presidenta, Carolyn Maloney preguntó repetidamente a los ejecutivos de la industria de los combustibles fósiles si habían ocultado premeditadamente tal relación, cosa que todos los testigos negaron.

Entre quienes firman la carta hay nombres como Cornel West, activista y filósofo, Rowan Williams, exarzobispo de Canterbury, y Michael Mann, climatólogo de la Universidad Estatal de Pennsylvania.

«Es hora de que las universidades dejen de vender su credibilidad a las empresas contaminantes —declaró Mann a The Hill—.

Aceptar dinero de las empresas de combustibles fósiles para sufragar investigaciones sobre energías y sobre el cambio climático sería como aceptar dinero de Rusia para hacer un estudio sobre la ciberseguridad en Estados Unidos».

La carta se ha hecho pública en el marco de una campaña de presión a las universidades para que se desvinculen de las empresas de combustibles fósiles. Una de las victorias más sonadas de la campaña, hasta ahora, fue el anuncio que realizó la Universidad de Harvard el pasado septiembre, afirmando que retiraría los donativos de 42.000 millones de dólares procedentes de la industria de los combustibles fósiles.

– La carta original con sus firmantes: https://fossilfreeresearch.com/

– Firman catedráticos, personal docente y de investigación de las universidades de Yale, Harvard, Princeton, Columbia, UCLA, Boston, Austin, Pennsylvania, etc. (EEUU) y Oxford, Cambridge, Edimburgo, Bristol, Liverpool, etc. (Reino Unido).

* Nota original: More than 500 academics call on universities to stop accepting research funding from fossil fuel industry

– Traducido para LoQueSomos por Cristina Ridruejo

– Pie de foto: Michael Mann, director del Earth System Science Center de la Universidad Estatal de Pennsylvania. Foto: James Ross/AAP

