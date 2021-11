Católicos, risas y cintas de vídeo

Redacción. LQSomos.

Entonces Abraham se postró sobre su rostro,

y se rio, y dijo en su corazón:

¿A un hombre de cien años le ha de nacer un hijo?

¿Y Sara, ya de noventa años, ha de concebir?

Génesis 17:17

El título es un prosaico juego de palabras con el título del largometraje Sexo, mentiras y cintas de video, y aquí iniciamos esta serie de películas y documentales en torno al catolicismo.

Esta es la primera entrega de otras cuatro (o quién sabe si más) recopilaciones de cine bajo la temática de la Iglesia católica o la fe cristiana, sin pretensiones metafísicas, pero sí reflexivas o críticas. Para ello hemos realizado una recopilación de títulos cinematográficos de forma colectiva entre todo el equipo que va y viene en LoQueSomos.

Y qué mejor que empezar con el humor, la ironía, que en muchas ocasiones es la narración más seria para describir temas o situaciones. Sabemos que no están todas las que son, ¡pero las que están, son! Os dejamos el enlace de las que están disponibles para de ver en línea; de otras, el enlace al tráiler. Las citamos sin orden de preferencia: el orden de los factores no altera el resultado.

Por cierto, la frase del Génesis no es ninguna broma, escrito está…

Así en la tierra como en el cielo

Año: 1995

Duración: 90 min.

País: España

Reparto: Fernando Fernán Gómez, Francisco Rabal, Jesús Bonilla, Mónica Molina, Luis Ciges, Álex Angulo, Juan Luis Galiardo, Enrique San Francisco, Isabel Serrano, Gabino Diego, Agustín González, Chus Lampreave, Mary Carmen Ramírez,

Dirección: José Luis Cuerda

Notas: Esta fábula teológica tiene el sello inconfundible del director manchego José Luis Cuerda. Él sí que sabe reír como dios manda. Un ruralismo mágico en el que el cielo es un pueblecito español. Fernando Fernán Gómez es Dios, Jesús Bonilla es Cristo, Paco Rabal es San Pedro y Quique San Francisco es el Arcángel Gabriel. A este ángel anunciador le cuesta encontrar mujeres vírgenes y las que encuentra no quieren ser anunciadas. El fino humor irreverente de Amanece que no es poco en esta peculiar fábula bíblica.

La vía láctea

Año: 1969

Duración: 97 min.

Título original: La voie lactée

País: Francia

Reparto: Paul Frankeur, Alain Cuny, Laurent Terzieff, Bernard Verley, Edith Scob

Dirección: Luis Buñuel

Notas: Película con una mezcla de simbolismos del catolicismo y el comunismo en una estética surrealista y una narrativa cinematográfica no lineal, en una visión personal de la herejía cristiana desde la época romana y a través del relato de dos peregrinos que atraviesan Francia y España recorriendo el Camino de Santiago. Sátira de Buñuel sobre el fanatismo religioso desde un enfoque cómico en forma de road movie con el Camino de Santiago de trasfondo.

El día de la bestia

Año: 1995

Duración: 103 min.

País: España

Reparto: Álex Angulo, Santiago Segura, Armando de Razza, María Grazia Cucinotta, Terele Pávez, Saturnino García, Nathalie Seseña, Jimmy Barnatan, Jaime Blanch, Antonio Dechent, El Gran Wyoming, Manuel Tallafé, Antonio de la Torre,

Dirección: Álex de la Iglesia

Notas: Ángel Berriatúa es un sacerdote vasco del Santuario de Aránzazu que cree haber descifrado el mensaje secreto del Apocalipsis según San Juan Evangelista. Está convencido de que el Anticristo nacerá en Madrid el 25 de diciembre de 1995. Convencido de que su misión es evitar el nacimiento satánico se alía con José María, un fanático del Death Metal y con un presentador de un programa de ciencias ocultas para la televisión que dice saber el ritual necesario para invocar al maligno. Una vez hecho el ritual, se les aparece ante ellos un macho cabrío que no revela nada sobre el acontecimiento ni donde tendrá lugar.

Monty Python – El sentido de la vida

Año: 1983

Título original: Monty Python’s The Meaning of Life

Duración: 1 hora 48 minutos

País: Reino Unido

Reparto: Grupo Monty Python

Director: Terry Jones

Notas: El grupo de comedia Monty Python pretende explicar todo, desde el nacimiento hasta la muerte, en esta comedia episódica. Se atreve a desafiar los aspectos más “sagrados” de la vida —el sexo, la comida, el mundo financiero, la religión, etc.— y devolverlos con carcajadas, y a veces mal gusto, a la realidad. Uno de los momentos destacados es el episodio “Cada Esperma es Sagrado”.

Religulous (Documental)

Año: 2008

Título original: Religulous

Duración: 1 hora 41 minutos

País: Estados Unidos

Reparto: Bill Maher, Kathy Maher, Julie Maher, Mark Pryor, Andrew Newberg, Ray Suarez, Francis Collins, Brian Weiss, Aki Nawaz

Director: Larry Charles

Notas: El título del documental, un juego de palabras en inglés que combina religious (religioso) y ridiculous (ridículo), lo dice todo. Divertida y ofensiva en igual medida, en vez de intentar convencer a nadie la película más bien pretende provocar debate. Bill Maher, un cómico estadounidense, viaja por el mundo (el Vaticano, Israel, Holanda, Reino Unido, Estados Unidos) hablando con transeúntes y líderes religiosos sobre su fe, la existencia de Dios y aspectos de sus distintas religiones. Deja claro que él no es ningún aficionado a la religión, e ironiza con todo el mundo: cristianos, judíos, musulmanes…

Increíble pero falso

Título original: The Invention of Lying

Año: 2009

Duración: 100 min.

País: Estados Unidos

Reparto: Ricky Gervais, Jennifer Garner, Rob Lowe, Jonah Hill, Louis C.K., Jeffrey Tambor, Fionnula Flanagan, Tina Fey, Jason Bateman, Martin Starr, Christopher Guest, Jimmi Simpson, Edward Norton, Philip Seymour Hoffman, Stephanie March.

Dirección: Ricky Gervais, Matthew Robinson

Notas: En esta película descubres cómo se puede reír y preguntarse a la vez por la religión, la moral y la vida. La sinceridad tiene mala uva. Es divertido ver las pequeñas crueldades que todos podemos pensar y que en esta película se dicen. No se puede mentir. No se han inventado las mentiras pero su protagonista, Ricky Gervais, el creador de la gran The Office, ha adquirido el placer de mentir. Y miente rodeado de grandes actores que hacen apariciones estelares. Están Philip Seymour Hoffman, Edward Norton o Tina Fey. Al final todos participan en la burla que se hace de la Iglesia a la que se muestra como la gran mentira.

La Vida de Brian

Título original: Monty Python’s Life of Brian

Año: 1979

Duración: 93 min.

País: Reino Unido

Reparto: John Cleese, Michael Palin, Graham Chapman, Eric Idle, Terry Jones, Terry Gilliam, Sue Jones-Davies, Carol Cleveland, Terence Bayler, Andrew MacLachlan, Charles McKeown

Dirección: Terry Jones

Notas: Poder ver en una película cantar a hombres crucificados: “mira siempre el lado positivo de la vida” es absolutamente genial. Aquí los Monty Python se coronaron. Fue su tercer largometraje y un éxito en taquilla. Se cuela en la lista de las mejores películas de comedia de la historia, aunque no por ello deja de ser considerada por ciertos sectores una blasfemia. «Un hippie de Nazaret llamado Brian y sus seguidores», sobre esto dijo su director que iba la película. Sobre aquellos que durante los siguientes dos mil años se dedicaron a torturar y matar porque no acababan de ponerse de acuerdo respecto a lo que Jesús proclamaba sobre la paz y el amor. Y es que en esta comedia no se ríen de la religión. Se ríen de las actitudes religiosas.

Habemus papam

Año: 2011

Duración: 104 min.

País: Italia

Reparto: Michel Piccoli, Nanni Moretti, Margherita Buy, Jerzy Stuhr, Renato Scarpa, Roberto Nobile, Franco Graziosi, Massimo Dobrovic, Leonardo Della Bianca

Dirección: Nanni Moretti

Notas: El absurdo se hace película y Habemus papam se mete en la Santa Sede con ironía y con un gracioso punto de vista de El Vaticano antes, durante y después del cónclave que elegirá al nuevo Papa. Un Papa afligido, asustado y deprimido con una peculiar personalidad; un hombre humilde dentro de tanta grandiosidad vaticana. Su director, Nanni Moretti, muestra que después de toda esa opulencia, existe lo cotidiano.

Son muchas las series y películas que han querido reírse también con la religión porque todo puede tener su punto ridículo y porque la risa existe desde antes de Cristo. Así que, que el humor esté con vosotros y con vuestro espíritu.

Los jueves, milagro

Año: 1957

Duración: 85 min.

País: España

Reparto: José Isbert, Richard Basehart, Paolo Stoppa, Alberto Romea, Juan Calvo, José Luis López Vázquez, Félix Fernández, Manuel Alexandre, Mariano Ozores, Félix Briones

Dirección: Luis García Berlanga

Notas: Un pequeño pueblo español decide seguir el ejemplo de Fátima, Lourdes y otros lugares que han progresado gracias a las apariciones de carácter religioso, y sus «fuerzas vivas» deciden inventarse un milagro que promocione su balneario. Para ello, cinco personajes del lugar (el alcalde, el maestro, el médico, el terraniente y el propietario del balneario) deciden hacer creer al pueblo en la aparición de un santo, con el fin de revitalizar las visitas al pueblo y la venta de las aguas termales del destartalado balneario.

La portentosa vida del padre Vicente

Título original: La portentosa vida del pare Vicent

Año: 1978

Duración: 82 min.

País: España

Reparto: Albert Boadella, Ángela Molina, Ovidi Montllor, Quico Carbonell, Rafael Miró, Cuca Aviñó, Fernando Mira, Mario Silvestre, Juli Mira

Dirección: Carles Mira

Notas: La acción se desarrolla en el siglo XIV, en tiempos de la mal llamada «reconquista», en tierras levantinas. El padre Vicente es un casto monje que lucha contra toda clase de vicios y pecados, contra la superstición y contra las creencias de musulmanes y judíos.

El primer largometraje de Carles Mira se inspiró en la gran cantidad de imaginería popular que han provocado los supuestos milagros de San Vicente Ferrer. El repertorio incluye anécdotas con una voluntad eminentemente esperpéntica.

Y hasta aquí la primera parte, seguro que al repasar estas sugerencias visuales te has dado cuenta de que no esta esa película que te gusta tanto, pues estas a tiempo, nos la puedes dejar en comentarios o escribiendo a lqsredaccion@gmail.com y seguramente hagamos un capitulo más con un totum revolutum.

#NoviembreLibrepensador #ConLaIglesiaHemosTopado

– Agnósticas, Ateas, Librepensadoras

Síguenos en redes sociales… Facebook: LoQueSomos Twitter: @LQSomos Telegram: LoQueSomosWeb Instagram: LoQueSomos