Crónicos urbanos. La mordida del ladrillo del nuevo hospital

Iñaki Alrui. LQS. Octubre 2020

Autopistas de peaje, sin tráfico, sin coches. Aeropuertos sin vuelos, sin aviones. Ciudades de la Justicia, sin juicios, sin jueces.

Autobuses sin conductor… Empresas sin trabajador@s…

Y sin embargo, nada de lo anterior podrá ser comparable con el nuevo hospital madrileño:

¡Hospital sin personal sanitario!

Primera fase. El nuevo hospital de Madrid que albergará mil camas y que nos costará 51 millones de euros (ahora mismo ya lleva más de 46 millones de euros por encima de lo presupuestado) es un nuevo regalo a la “mordida” del ladrillo: Dragados, Ferrovial, ACS, San José, Sacyr… La continuación de la tradicional receta de gastar dinero público para dárselo a unos elegidos (los amigotes, los colegas, los compinches) bajo la excusa de crear algo supuestamente necesario para tod@s. Un nuevo despropósito que no tiene ninguna justificación, y mucho menos ningún sentido epidemiológico o sanitario (Por cierto de las 1000 camas prometidas, solo 48 camas son para UCI). ¡Negocio para los de siempre!

Segunda fase. Maquinaria de la más alta tecnología. Pero NO se contratarán médicas, enfermeros, celadoras. Lo que ya se está negociando ¿o repartiendo? son las contratas, suculentos contratos que encadenan a la CAM durante años para la otra “mordida” de lo que llaman “Facility Services”: contratas privadas para la gestión de mantenimiento, limpieza, alimentación, lavandería, administración, etc. ¡Negocio para los de siempre!

Welcome to Spain! Bienvenue en Espagne! Willkommen in Spanien!

¡Bienvenid@s a Madrid, Españistán, capital de la corte y agujero negro de todos los recursos patrios!

Lo que necesitamos no es un hospital nuevo, es más personal para los hospitales que ya existen, más personal para la atención primaria, más personal para rastrear, más personal para aumentar la frecuencia de trenes y autobuses, más personal para poder cumplir las ratios de alumnado en la educación.

¡Necesitamos personas, no ladrillos!

Acatad, consumid, producid.

Madrid ¡qué bien te roban!

Notas interesantes para entender las irreverencias anteriores:

