Dani Gallardo: Primera entrevista en libertad

Agencia Mp3. LQS. Febrero 2021

Dani Gallardo pasó un año en prisión provisional, fue detenido en Madrid en las protestas por la sentencia del 1-O. La Audiencia Provincial le condenó a cuatro años de prisión por un delito de desórdenes públicos, atentado a agentes de la autoridad y por un delito leve de lesiones

«Lo que más fuerza me ha dado es no sentirme culpable. No siento que haya hecho nada malo»

Primera entrevista en el programa «FAQS» de TV3, Dani Gallardo desde que está en libertad. Condenado a cuatro años y medio de prisión por los disturbios postsentencia del “Proces” en Madrid.

Dani Gallardo ha asegurado que se trata de «una lucha que vale la pena». En la entrevista desmiente la acusación policial y describe todo su proceso desde su detención a esta libertad condicionada. Después de un año encarcelado, el juez le ha dejado en libertad a la espera de la sentencia firme.

En la entrevista también participa el rapero Pablo Hasél, que tiene que entrar en prisión en estos próximos días, según ha decrtado la Audiencia nacional.

–

En el cumpleaños de Dani Gallardo ¡Privado de libertad!

Síguenos en redes sociales… Facebook: LoQueSomos Twitter@LQSomos Telegram: LoQueSomosWeb Instagram: LoQueSomos