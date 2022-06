¡Dentro vídeo! Pantallazos en movimiento: 6-12 junio

Redacción. LQSomos.

– Forum Sobiranista, los retos de las fuerzas soberanistas de izquierdas del Estado español

El Forum Sobiranista, que reúne a fundaciones de partidos políticos, sindicatos y asociaciones soberanistas de las diferentes nacionalidades del Estado español, realizó un encuentro en Iruñea el pasado fin de semana para reflexionar sobre la situación política y los retos del soberanismo de izquierda. Ahotsa.info recogió las impresiones de algunas de las personas que participaron en él analizando la actual situación en el Estado español.

– España no es un país más, es el responsable histórico del drama del pueblo saharaui

El diputado de EH Bildu, Jon Iñarritu, recuerda a Pedro Sánchez que la mayoría parlamentaria del Congreso ha afeado hasta en tres ocasiones el cambio de posición del PSOE respecto al Sáhara Occidental y le pide que rectifique: “No pueden vender al Sáhara a cambio de mejorar la relación con Marruecos. España no es un país más, es el responsable histórico del drama del pueblo saharaui tras abandonarlos hace 46 años. No puede actuar como un actor más. Si tan bueno es el acuerdo, ¿por qué no se va a los campamentos de Tinduf a explicarselo a los saharauis?”.

– Boric rechaza en la Cumbre de las Américas la exclusión de países

El presidente de Chile, Gabriel Boric, rechazó este viernes la no invitación de Cuba, Nicaragua y Venezuela durante su discurso en la Cumbre de las Américas que se celebra en Los Ángeles, EEUU… Aquelarre neocolonial: Cumbre de las Américas

– ¿Por qué España debe reconocer al Estado de Palestina?

Intervención de Isaias Barreñada, profesor de Relaciones Internacionales de la UCM, en el acto de lanzamiento de la Campaña por el reconocimiento del Estado de Palestina. Zaragoza, mayo de 2022.

– Endeudamiento en los hogares en Colombia

William Gaviria Ocampo, analista Económico y Docente Universitario, miembro de la Secretaría de Asuntos Económicos de la Federación Nacional de Sindicatos Bancarios Colombianos «Fenasibancol», nos explica las iniciativas del CADTM AYNA en Colombia y cuáles son los puntos en los que poner el foco.

– Diálogos Improbables / Ustekabean, Topo / Akademiatik bizikidetza eraikiz

Personas con trayectorias muy diferentes, cada una desde su propio relato, para conocer cómo construir una memoria crítica inclusiva. Participan: Arantza Urkaregi, Doctora en Ciencias Matemáticas, Profesora jubilada de la UPV/EHU y Pedro Luis Arias, Catedrático del departamento de Ingeniería Química y Tecnologías del Medio Ambiente de la UPV/EHU. Organizado por el ‘Foro Soziala’.

– Sare presenta la vuelta ciclista y las movilizaciones de las capitales para este verano

Además de la marcha, este verano, volveremos a salir a las calles de Iruña, Gasteiz, Donostia y Bilbo en el contexto de las fiestas. El 18 de junio nos manifestaremos en Iruña, a las 18:00 desde el parque de la Insumisión, el 3 de agosto en Gasteiz a las 18:00 desde La plaza Bilbao, el 20 de agosto en Donostia a las 12:30 desde el Boulevard y el 26 de agosto en Bilbo a la 13:00 desde la plaza Elíptica… «Seguir en la calle» para «desatascar la situación»

– Stolpersteine. Adoquines para la memoria

Más de 20 países. Más de 70.000 adoquines que narran la historia de las víctimas del holocausto. El monumento multisituado más grande del mundo, tiene nuevos emplazamientos. La provincia de Ciudad Real ha comenzado a instalar la obra del alemán Gunter Demnig en diferentes localidades gracias al equipo de Mapas de Memoria de la UNED.

– Charanga contra la OTAN

En Madrid se celebrará por primera vez una cumbre de la OTAN, 29 y 30 de junio, que juntará a cerca de 5000 asistentes en este entorno del “sindicato del crimen”, en un escenario de preparación de guerra(s). Diversos actos de protesta se van realizando por todo el estado español, como esta charanga anti-OTAN celebrada en Lavapiés… 40 años en la OTAN

– Vídeo de agradecimiento…

Video de recuerdo y agradecimiento a tod@s l@s que nos habéis acompañado en Gasteiz, Madrid, Iruña, Barcelona y Ávila. en la primera edición de presentaciones del libro «Joseba Azkarraga. La libertad y los DDHH como objetivo».

– Cuervo ingenuo. Javier Krahe

Javier Krahe fue el primer artista censurado en la historia de la «democracia» española en 1986 con su canción Cuervo Ingenuo, donde criticaba al impostor de Felipe González, que no fue más que un sucio farsante que echó por tierra la ilusión de mucha gente… La negación a sacarnos de la OTAN, después de hablar tan mal de ella en periodo electoral, fue la gota que colmó el vaso para Krahe e hizo está canción. Buen momento para recordar cuando estamos a punto de recibir la cumbre de la OTAN, a finales de mes…

