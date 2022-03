Domingo 13M: Acto reivindicativo en el Parque Manolito Gafotas

Agencia Mp3*. LQSomos.

El domingo 13 de marzo, a las 12 horas, en la confluencia de las calles Atapuerca y Los Morales de Carabanchel, se darán cita las y los vecinos, para celebrar una asamblea informativa, plantar un nuevo árbol, y dejar constancia que siguen vigilantes…

Comunicación a la opinión pública

LAS VECINAS Y VECINOS DE CARABANCHEL ALTO RETOMAN LAS ARBOLADAS REIVINDICATIVAS EN EL PARQUE MANOLITO GAFOTAS

Tras dos años de paréntesis, debido a la pandemia sufrida, el próximo domingo 13 de marzo las vecinas y vecinos de Carabanchel Alto vuelven a realizar una plantación para reivindicar la finalización del parque Manolito Gafotas, que los urbanizadores del PAU dejaron sin realizar.

Este año se da la circunstancia de que hay en curso, por fin, unas obras según un proyecto y presupuesto de hace más de 20 años, lo que las convierte en unas obras a todas luces insuficientes.

No obstante el barrio celebra el desbloqueo de una situación incomprensible, y que por fin se pueda ver alguna luz al final del largo túnel.

Pero como no es la primera vez que se anuncia el final, que luego no llega, no dejarán de estar vigilantes hasta que el terreno, hoy un descampado con centenares de árboles plantados por los vecinos y poco más, sea de verdad un parque para el disfrute ciudadano.

El domingo 13 de marzo, a las 12 horas, en la confluencia de las calles Atapuerca y Los Morales, se darán cita las y los vecinos, para celebrar una asamblea informativa, plantar un nuevo árbol, y dejar constancia que siguen vigilantes hasta conseguir que las instituciones implicadas cumplan con las obras que debían haber estado terminadas hace 18 años.

*carabanchelalto@aavvmadrid.org

