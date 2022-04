El Ayuntamiento de Leganés se desentiende de la emergencia habitacional

Por Agencia Mp3*. LQsomos.

Sin vivienda social se sigue sentenciando a la precariedad y dejando en la cuneta a jóvenes, parados, mujeres víctimas de violencia machista, personas con discapacidad, inmigrantes y refugiados, y otros colectivos de seres humanos que son los que forman el conjunto de las personas afectados por riesgo de desahucio y/o imposibilidad de acceso justo y legal a la vivienda

Valoración sobre la paralización de construcción de viviendas de alquiler público en Poza del Agua, y las políticas de vivienda del EMSULE y sociales del Ayuntamiento de Leganés, gobernado por PSOE y Ciudadanos, quienes se desentienden de la emergencia habitacional del municipio.

Comunicado de valoración sobre las nulas políticas de vivienda de EMSULE y sociales del Ayuntamiento:

Desde PAH Leganés rechazamos y mostramos nuestra indignación ante la negativa actual del Gobierno local de Leganés a la construcción de las escasas viviendas pública en alquiler, que estaban proyectadas para los planes urbanísticos en el barrio de Poza del Agua, confirmando de esta manera la cesión a la presión de algunos pocos vecinos intolerantes, así como del grupo político del PP.

La paralización de estas viviendas en alquiler sumada a las reiteradas intentonas del EMSULE de desahuciar a familias precarias y el señalamiento de ellas como “personas desarraigadas que devalúan el precio de las viviendas y sus barrios” solo demuestra que lo que pretenden hacer de nuestro municipio es un lugar para vivir los que ellos denominan la clase media y las clases más privilegiadas, y que tienen como único objetivo que la gente más vulnerable se tengan que terminar yendo de nuestro municipio. Esto tiene mucha relación con algunas de las alternativas que dan desde los Servicios Sociales a las personas afectadas por desahucio, como irse a pueblos de Toledo o limítrofes donde los alquileres son más baratos o amenazarlas con que van a quitarles a los menores si no encuentran una alternativa habitacional.

Queremos dejar claro que aún no siendo ni alquileres sociales ni alquileres asequibles lo que estaba proyectado, al menos era un principio de uso de la vivienda pública como algo más que un mero producto de comercialización, que daba opciones a su posterior uso como viviendas sociales o de emergencia y acción rápida. También añadimos que esta sucediendo buena parte de lo que nos atrevimos a pronosticar hace más de un año, sobre que con este PSOE y sus políticas de vivienda al frente del Gobierno local no se iban a construir vivienda públicas y sociales de ninguna manera (independientemente del socio de Gobierno), si no se daba un giro brusco de ciento ochenta grados. Os dejamos el enlace a cuando explicamos todo esto:: EMSULE con las mismas políticas de promociones de venta y alquiler a precio de mercado, y no para alquiler social.

Y es que las escusas en contra de estas viviendas en alquiler del gobierno local PSOE-Cs y algunos partidos de la oposición no tienen ni pizca de sentido si se piensa que el Ayuntamiento debe velar por los derechos, las libertades y la igualdad de toda la ciudadanía (entre otras funciones más). Cuando el alcalde Santiago Llorente (apoyado por Ciudadanos en todo esto) argumenta que hacer ahora viviendas públicas en alquiler no es rentable para EMSULE y Ayto., olvida que una empresa pública no debe funcionar como una privada buscando negocio con la venta de bienes e inmuebles públicos (como es en este caso), sino que su función es cubrir total o parcialmente un servicio o necesidad de la ciudadanía, como es el derecho a la vivienda, prestando una especial atención y recursos a las personas y familias más vulnerables y que más están sufriendo las crisis concatenadas que tenemos. No entender que la vivienda pública tiene un papel social vital frente a las crisis y la emergencia habitacional actual, más aún en un país con unos ratios vergonzosos de parque de vivienda pública y social, demuestra que no solo se es un dirigente político necio sino también temerario, imprudente y sin ninguna perspectiva de futuro e igualdad para la ciudad.

Respecto al resto de la oposición, al PP le recomendamos que se deje populismos y falsedades que solo buscan crear odio y discriminación hacia las familias más vulnerables, con el fin de dejarles sin oportunidades reales para salir del hoyo; ya que en los barrios de Leganés donde existe abandono y desprotección es por la inacción de las Administraciones Públicas locales y autonómicas, donde ellos también han estado y siguen gobernando. También le decimos lo mismo a VOX junto a que entiende y aprenda mejor lo que son los valores básicos democráticos, porque ha tenido un papel muy importante en movilizar a unos pocos vecinos de Poza del Agua (los más reaccionarios y elitistas) para oponerse a estas viviendas en alquiler, que no son ni sociales encima; siguiendo con ello en su afán de difundir y potenciar la marginalidad y la segregación de las clases más populares, preciaras y vulnerables, especialmente vertiendo ese odio hacia las comunidades inmigrantes (como todos sabemos).

Por otro lado, a ULEG, aunque también le agradecemos su apoyo y ayuda frente a EMSULE en los casos de desahucio de estas últimas semanas, le respondemos que nosotros tampoco estamos a favor de crear guettos de gente vulnerable y que sean señalados y discriminados más aún por el resto de la ciudadanía y las instituciones (aunque esto ya existe en según que zonas de Leganés), pero por algún lado habrá que empezar a construir y gestionar viviendas públicas en alquiler (más aún sociales), porque nunca se va llevar a cabo un proyecto urbanístico de EMSULE que solo abarque bloques de viviendas sociales diseminados por todo Leganés. No queremos ser tan inocentes porque recordamos que desde 1997 EMSULE solo ha edificado algo más de 200 viviendas en alquiler convencional la inmensa mayoría.

Por último, señalamos que tanto Unidas Podemos como Leganemos se han mostrado muy tibios y ausentes en todos estas semanas de movilización contra el EMSULE, y por ello queremos recordarles que la política no se hace solo en las instituciones (menos aún si no estás gobernando con cierto peso), que también se puede hacer en las calles y muchas veces de otras maneras más amplias y ambiciosas. En este Ayto en las últimas 2 legislaturas se han aprobado innumerables mociones relativas a mejorar el acceso a la vivienda y la defensa de este derecho, quedando al final en hechos prácticos solo en papel mojado sin compromisos por parte del gobierno local de llevarlas a cabo ni sin repercusión social o política de ningún tipo. Por todo ello, les animamos a que mediten y actúen posicionándose del lado de las familias más desfavorecidas, las oprimidas, en vez de continuar de manera pasiva o silenciosa en el lado del opresor.

Nos hemos dirigido con este comunicado de valoración a todos los grupos municipales, porque todos tienen responsabilidad en lo que haga el EMSULE, ya que forman parte de su Consejo de Administración con alguno o varios de sus concejales y concejalas. Esperamos que sepan responder mínimamente ante estas situaciones tan duras e injustas que se realizan desde el Ayto y la empresa pública en estos intentos de desahucio de familias vulnerables y en esas injustas políticas sociales y de vivienda. Aún así, no lo dejaremos todo a su buena voluntad, por lo que informamos que solicitaremos reuniones con todos los grupos municipales para hablar de sus propuestas en materia de vivienda y exponerles la situación real del municipio y lo que consideramos que se de be hacer, tanto de manera urgente como a largo plazo.

La vivienda no es un negocio, es un derecho y más aún la vivienda pública con función social, que para cualquier Ayuntamiento y Autonomía debería ser una obligación con y para su pueblo. Sin vivienda social se sigue sentenciando a la precariedad y dejando en la cuneta a jóvenes, parados, mujeres víctimas de violencia machista, personas con discapacidad, inmigrantes y refugiados, y otros colectivos de seres humanos que son los que forman el conjunto de las personas afectados por riesgo de desahucio y/o imposibilidad de acceso justo y legal a la vivienda. Desde PAH Leganés, seguiremos luchando por todas estas personas y junto a ellas de manera organizada y colectiva por el derecho a la vivienda, y contra estas políticas clasistas y discriminatorias de vivienda, que solo buscan favorecer la especulación con la vivienda y con ello con las vidas de todas estas personas.

#ParqueViviendaPúblicaYA #EMSULEparaViviendaSocial

* Plataforma de Afectad@s por la Hipoteca de Leganés

Avenida del Mar Mediterráneo, 14 post., Leganés

https://pahleganesblog.wordpress.com/

https://twitter.com/PahLeganes

https://www.facebook.com/pahleganes.pahleganes

Síguenos en redes sociales… Mastodon: @LQSomos@nobigtech.es Diaspora*: lqsomos@wk3.org Telegram: LoQueSomosWeb Twitter: @LQSomos Facebook: LoQueSomos Instagram: LoQueSomos