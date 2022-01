El BOE reconoce la legalidad republicana, no así el Congreso de los Diputados

Por Cristina Calandre Hoenigsfeld. LQSomos.

En la WEB del Boletín Oficial del Estado (BOE) sección de «diferentes denominaciones de la Gazeta» (1), vemos que pone el periodo de la Gaceta de la República, de 10 de noviembre (cuando se va el gobierno a Valencia) de 1936 hasta el 28 de marzo de 1939 (final de la guerra civil). Todo ello correcto.

En cambio, en la sección de «historia de la gaceta” pone: … el gobierno de la República continuó publicando la Gaceta de Madrid, pero cambiando su nombre a Gaceta de la República desde el 10 de enero de 1936…»

Publicar estos diferentes períodos de la Gaceta de la República nos lleva a error, siendo el correcto el primero.

Hice una reclamación rellenando un formulario de su servicio de atención al ciudadano de su página web, expediente 2200369, los dos días me dieron la razón, y procedieron al cambio, quedando corregido en la historia de la Gaceta de la República aparece por primera vez el 10 de noviembre de 1936 en el nº 315, página 673.

Esto es muy importante, pues así se reconoce la validez jurídica de todas las normas que se publicaron por la Gaceta de Madrid (2), casi todo el año 1936 (10 enero a 10 de Noviembre), como por ejemplo el nombramiento de Manuel Azaña, como Presidente de la República, Gaceta de Madrid el 11 de mayo de 1936, el nombramiento de Tomas Navarro Tomas, como Secretario de la Junta para Ampliación de Estudios (JAE) en la Gaceta de Madrid de 30 de agosto de 1936, que luego nombró a Luis Calandre Ibáñez, mi abuelo, subdelegado de la JAE en Madrid, también la creación del Instituto Nacional de Cultura y la disolución de las Academias, publicado el 17 de septiembre de 1936, Gaceta de Madrid. Todos ellos firmados por Manuel Azaña.

Decreto franquista 138

En cambio, todavía subsiste la interpretación franquista de la historia, como vemos en la página web del Congreso de los Diputados (3), apartado «Cuadernos para la Historia Las Cortes franquistas (1943-1977)» y un párrafo donde ponen un Decreto franquista, el 138, que nombra a Francisco Franco como jefe de Gobierno, publicado en el Boletín de la Junta de Defensa Nacional de España (4) de 30 de septiembre de 1936, periodo en donde no existían las Cortes franquistas, que comenzaron en 1943. Hice una solicitud, para que eliminaran dicho párrafo, pero no he tenido respuesta…

Notas:

1.- Qué es Gazeta

2.- Gaceta de Madrid, número 132

3.- Dictadura del General Franco. Las Cortes Españolas (1943-1977)

4.- Boletín de la Junta de Defensa Nacional de España, núm. 32

