El campechano se sacude la pana

Plataforma contra la impunidad del franquismo. LQS. Agosto 2020

El Lunes 3 de Agosto hemos conocido la noticia, con las calores del mes y el acoso del virus que brota y brota como árbol majestuoso-de majestad claro-: “El rey Juan Carlos abandona España ante la repercusión pública de ciertos acontecimientos pasados”

Lo de “ciertos acontecimientos pasados” tiene su gracia, cuando estamos ante un escándalo de proporciones mayúsculas de corrupción y enriquecimiento ilícito de la corona de España. Y bien digo de la corona de España vs La Zarzuela. Porque aquí no caben paños calientes ni cortafuegos para “salvar” a la Casa del rey con el abandono del Emérito y un exilio voluntario fuera de España. Un exilio que se me antoja de lujo con el caudal de lo público que presuntamente Juan Carlos ha acumulado desde que llegó a la Zarzuela con una mano detrás y otra adelante, colocado allí, en ese pedestal, por obra y gracia del genocida Franco.

En el comunicado oficial de la casa de S.M. El Rey se dice… ”para contribuir a facilitar el ejercicio de tus funciones”… se refiere a su hijo Felipe V palito, segundo beneficiario de la sociedad Lucum Foundation, dinero para mantener a toda la familia real, toma ya. Nada se dice en ese comunicado que JCI deja el título de rey emérito, faltaría más, eso sí que no, que lo que se da no se quita, seguiremos pues con dos reyes dos reinas y toda la corte en vigor, sin que el sistema de la transición, es decir, nuestra democracia, con el poder ejecutivo a la cabeza levante la voz, ni condene la inmoralidad que supone ver tanto oprobio al pueblo, tanta indignidad y desfachatez.

Si en la Transición había ruido de sables, ahora lo que existe es una diarrea de pus y podredumbre de un sistema que contagia todo lo que toca, teniendo al pueblo no como ciudadanos libres sino como siervos del Medioevo. Veremos como se desenvuelve la Justicia que desde Suiza, y solo desde allí, se ha abierto aquí el procedimiento, mientras tanto seguiremos con nuestra obsesión ya tradicional, “que se vayan se vayan se vayan… que se vayan de una puta vez”.

– Comunicado de la Casa de S.M. el Rey

– Juan Carlos y sus «acontecimientos pasados»

– LoQueSomos: República de Repúblicas

Síguenos en Facebook: LoQueSomos Twitter@LQSomos Telegram: LoQueSomosWeb Instagram: LoQueSomos