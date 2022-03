El documental perdido: Leon Rusell y la poesía del desnudo

Por Mariano Muniesa. LQSomos.

La historia, como la cuenta su viejo compadre Chuck Blackwell, empezó así: Leon Russell y su compañera Emily Smith estaban cruzando Grand Lake una tarde de comienzos de febrero de 1972 mirando algunas propiedades en venta cerca de Tía Juana, Oklahoma, a pocos kilómetros de Tulsa. En un momento determinado se desencadenó una tormenta con gran aparato eléctrico que Russell interpretó, se dice que ayudado por algunas sustancias psicodélicas, como una premonición de que debía establecerse allí. “¡Era una señal! Leon alucinó con aquella descarga de truenos y relámpagos y pensó que era una señal de los cielos para que se asentara aquí’’, dijo Blackwell.

En aquel momento Leon Russell estaba quizá en el mejor momento de su carrera. Su álbum ‘Leon Russell & The Shelter People’, editado en noviembre de 1971 estaba en el Top-15 de ventas oficiales de discos en Estados Unidos y entre 1970 y 1971 había estado de gira con Joe Cocker en su célebre ‘Mad Dogs & Englishmen’, George Harrison en los conciertos de Bangladesh y con Jerry Lee Lewis, habiéndose filmado en el caso de los dos primeros, magníficos documentales, lo cual influyó decisivamente en su decisión de que su próximo paso en la música también se llevara al celuloide.

Russell quería abandonar Los Angeles y recluirse en un lugar alejado de las grandes urbes, tranquilo y silencioso donde trabajar sus próximos discos y posibles encargos de otros artistas en un ambiente distinto al de las grandes ciudades, por ello adquirió no solamente una casa para vivir, sino algunas cabañas en las que construyó un estudio de grabación y apartamentos para los técnicos y roadies que trabajaban con él en el proyecto de su propio sello discográfico, Shelter Records.

Muchos músicos destacados vinieron a usar los estudios de Russell, incluyendo a Bob Dylan y J.J. Cale, pero los estudios no fueron construidos con la idea de hacer dinero en mente; simplemente, y como dijeron varias de las personas que trabajaron con él en aquel periodo, “Leon solo quiere un lugar donde pueda grabar en cualquier momento que le apetezca”.

Russell optó por no utilizar su fama solo para atraer grandes talentos al pueblo; con frecuencia usó su músculo musical para empujar a los músicos de Tulsa en el centro de atención nacional. Dwight Twilley, consiguió su primer éxito a través de Shelter Records, al igual que Gap Band, a quienes Russell usó como su banda de acompañamiento en su álbum de 1974, ‘Stop All That Jazz’.

Para documentar todo aquello él y su gerente Denny Cordell se pusieron en contacto con el Instituto Nacional de Cine en busca de un cineasta. El NBI recomendó a un hombre llamado Les Blank, que fue quien dirigió y realizó este famoso documental perdido, ‘Poem Is A Naked Person’, en el cual el director estuvo constantemente al lado de Russell filmando durante casi dos años todo lo que el músico hacía.

En una entrevista publicada en 2007, Les Blank contó cómo llegó a vivir en el “motel flotante” de Leon mientras filmaba las escenas de la película. “Era una especie de fiesta continua. Había sesiones de grabación que duraban toda la noche. Había una afluencia constante de gente entrando y saliendo. El ambiente era como el de una comuna hippie, todo era buen rollo, música, todo se compartía y la atmósfera era maravillosa. Todos los que estaban allí sentían que estaban en el lugar correcto en el momento correcto”.

Las cámaras de Blank siguieron al séquito de Russell casi a todas partes; desde una excursión de fin de semana para ver la naturaleza en el noreste de Oklahoma hasta las sesiones de grabación de Russell en Nashville con leyendas de la categoría de Grand Ole Opry, Ernest Tubb y Roy Acuff. Más tarde, rumbo al sur de Texas, Willie Nelson, bien afeitado pero con el cabello largo, aparece en directo en Floores Country Store. Luego, viajando aún más al sur, a San Antonio, impresionante la escena del coro de la iglesia pentecostal afroamericana lleno del espíritu que se vivía en Shelter Records.

Sin embargo, a Leon Russell no le gustó en absoluto la película toda vez terminada y nunca quiso que se proyectase. Impuso restricciones legales contra la compañía de Les, Flower Films, lo que hizo imposible su distribución para llevar a cabo una exhibición teatral singular. A pesar de los esfuerzos de Russell, la película se mostró en algunos festivales de cine y tras largas negociaciones, se aceptó que ‘Poem Is A Naked Person’ se pudiera mostrar en universidades, escuelas y centros culturales, siempre sin ánimo de lucro. En 2010, después de una proyección discreta de la película en Los Ángeles, el aclamado crítico de rock Sean Wilentz calificó la película como “una de las mejores películas de rock & roll que he visto”.

Finalmente, tras la muerte de Les Blank, Russell autorizó la exhibición y la explotación comercial de la película en el verano de 2015. Hoy celebramos el medio siglo, las bodas de oro de una maravillosa iniciativa, tal vez la última gran experiencia colectiva de los 60 en el mundo del rock que se hizo realidad. Y a día de hoy, su visionado nos muestra una película solvente, sincera, con un magnífico contenido musical y una historia de fondo realmente atractiva.

TÍTULO: POEM IS A NAKED PERSON| DURACIÓN: 95 MINUTOS | PAÍS: ESTADOS UNIDOS | DIRECCIÓN: LES BLANK | GUIÓN: LES BLANK | PRODUCTORA: LES BLANK FILMS, SKYHILL FILMS

