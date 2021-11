El Ministerio de Trabajo chantajea a las trabajadoras SAD

Por Redacción. LQSomos.

El viernes publicábamos en estas mismas páginas, con mucha ilusión, la promesa de reunión para hoy lunes, prometida por el Ministerio de trabajo a las “cuidadoras” que llevan durmiendo al raso de Madrid, en señal de protesta, desde el 1 de noviembre. Hoy lunes nos llenamos de rabia e indignación por la falta de responsabilidad social del Ministerio de Trabajo, quien después de un considerable retraso para iniciar la reunión prometida ha puesto como condición para iniciarla que levanten su campamento de protesta, sin negociar nada, sin ofrecer nada. Se llama chantaje, y tristemente nos recuerda a tiempos que creíamos olvidados en este Ministerio.

Nos sumamos a la manifestación que se realizará el próximo domingo día 21 de noviembre a las 12 horas desde la Plaza de la Villa hasta la Puerta del Sol. Estamos con ellas, con nuestras cuidadoras, ejemplos de resistencia y dignidad.

Comunicado de Prensa de la Plataforma Unitaria de Sociosanitarias de Atención en Domicilio

Una representación de las trabajadoras del SAD agrupadas en la plataforma Unitaria llevan desde el día 1 de noviembre acampadas día y noche frente a la sede central del Ministerio de Trabajo, hartas de comprobar el estancamiento de las gestiones que llevan realizando desde hace año y medio ante los responsables ministeriales para la solución de algunos de los problemas más graves que sufren en el sector.

Dichas reivindicaciones se concentran fundamentalmente en estas tres:

• La aplicación eficaz y efectiva de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales.

• Reducción del epígrafe de la edad de jubilación

• Reinternalización del Servicio de Ayuda a Domicilio.

El viernes día 12 recibieron una comunicación por parte del Ministerio de que el lunes día 15 serían recibidas por la ministra de Trabajo, para concretar una agenda que recogiera los puntos expuestos con primer esbozo de calendario de trabajo y con los Ministerios implicados.

Tras un retraso de una hora en la cita de la reunión, el jefe de gabinete de Vicepresidencia Josep Vendreill ha comunicado a las trabajadoras que a cambio de la reunión se levantará el campamento, al cabo de dos o tres semanas nos haría llegar un informe o proyecto de trabajo u otra cosa que todavía no sabe que puede ser y se escucharía la opinión de las trabajadoras. Es evidente que estas no son las condiciones que poníamos para esta reunión, que eran las expuestas y mucho menos sin un compromiso escrito, pidiéndonos un acto de fe y confianza. Imponernos estas condiciones es un chantaje que no podemos aceptar.

Esta Plataforma Unitaria considera muy lamentable que se trate de poner condiciones previas a una reunión y han decidido mantener su lucha. Lo que busca esta Plataforma son soluciones a los problemas de las Sociosanitarias del sector y no una reunión como premio, vacía de contenido y compromisos que tiene como único fin que abandonemos la protesta.

Protesta que está encontrando apoyo de diferentes sectores en Madrid y otros lugares del estado, y convocan a una manifestación en apoyo a las reivindicaciones del sector de ayuda a domicilio, que tendrá lugar el próximo domingo día 21 de noviembre a las 12 horas desde la Plaza de la Villa hasta la Puerta del Sol.

Madrid 15 Noviembre 2021

#CuidemosALasQueCuidan

