Por Vicent Partal*. LQSomos.

Un tribunal de Madrid ha condenado esta semana a penas de un año y diez meses de prisión a dos activistas de Madrid por haberse manifestado en la Plaza del Sol en contra de la represión contra el referéndum de autodeterminación de Cataluña celebrado el Primero de Octubre del 2017. Después del caso ya conocido de Dani Gallardo está es una nueva agresión contra ciudadanos de Madrid que decidieron expresar su solidaridad con Cataluña.

Los detenidos participaron en la manifestación de apoyo al referéndum que fue completamente pacífica pero que fue también el germen de una noche difícil con la extrema derecha persiguiendo de manera impune los manifestantes con el apoyo de la policía.

Un mes más tarde el grupo que vino a ser conocido como «Los Seis de Madrid» (@DeDetenidos en Twitter) fueron detenidos por la policía acusados de delitos de orden público y lesiones contra los ultras.

Finalmente, dos de ellos han sido condenados acusados ni más ni menos que de delito contra los derechos fundamentales y las libertades públicas -que es el mundo al revés.

Y esto a pesar de la incongruencia total de los hechos. La manifestación en la que ellos participaban estaba legalizada pero no lo estaba la de los grupos fascistas. Y todos ellos fueron detenidos un mes después de los hechos, de madrugada en sus casas o lugares de trabajo. Entonces la policía afirmó que los había identificado durante los incidentes, pero hoy aun no ha explicado como es que si los identificaron el día de hechos no los detuvieron entonces y allí mismo.

La condena llega, además, en un momento particularmente significativo por el rocambolesco intento judicial de ilegalizar Izquierda Castellana, un partido que a lo largo de su historia siempre ha estado al lado de todas las reivindicaciones de nuestros pueblos y ha respectado el derecho de autodeterminación.

Ellos representan la otra cara de Madrid, el otro Madrid, que merece todo nuestro reconocimiento y apoyo.

* Director de VilaWeb. Este artículo ha sido publicado simultáneamente en catalán: VilaWeb, en euskara: BERRIA y en galego: Nós Diario.

