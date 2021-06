El Sahara ocupado y el silencio de «El País»

Redacción. LQS.

Es obvio que se siguen las consignas de apaciguar al monarca marroquí, mientras se oculta la realidad de lo ocurrido en Madrid (y en España) durante los dos días citados y durante todo un mes. El País vuelve a ocultar la verdad, “los hechos”…

Reproducimos la carta al Defensor del Lector del diario El País, de Luis Portillo. Una protesta más que se suma contra la manipulación comunicacional de dicho diario y a favor del derecho a la información…

SR. DEFENSOR DEL LECTOR

EL PAÍS

MADRID

Estimado Defensor:

El pasado día 18 llegó a Madrid la Marcha por la Libertad del Pueblo Saharaui. Una columna partió, a las 11 de la mañana, de la plaza de Moncloa, recorrió las calles Princesa y Gran Vía hasta la Puerta del Sol, donde se juntó, a las 12:30, con las restantes columnas procedentes del resto de España. Desde la Puerta del Sol, la Marcha se dirigió a la Plaza de La Provincia, al Ministerio de Asuntos Exteriores, UE y Cooperación, donde se hizo entrega del Manifiesto de la Marcha y unas 60.000 firmas que lo suscribían. 130 Marchas han estado recorriendo España durante un mes.

Al día siguiente, 19 de mayo, una multitudinaria manifestación de miles de ciudadanos y ciudadanas saharauis y españoles partimos de la Plaza de España, recorrimos la Gran Vía y Preciados, hasta desembocar en la emblemática Puerta del Sol, en donde se celebró un acto masivo de recuerdo, solidaridad y reivindicación de la lucha del Pueblo Saharaui.

La Puerta del Sol era un hervidero de banderas saharauis y pancartas reivindicativas. Puede decirse que Madrid ese día era una fiesta, la gran fiesta del Pueblo Saharaui por su Libertad.

Su periódico -que yo sepa- no había dicho nada de esto, al menos en la edición impresa.

Encendí el televisor para ver el ‘informativo’ de TVE de las 21 horas ese mismo día, sábado 19. Abrió con la importantísima y trascendental información sobre las mascarillas, los botellones, los bailes que se van a permitir y demás ‘noticias’ de relajación de medidas frente a la pandemia.

No llegué al final del ‘informativo’. Apagué el televisor a la media hora, porque -al menos, para mí- resultaba bochornoso e insufrible el silencio sobre lo que ese día era, para muchos, la gran noticia que se ocultaba a los ciudadanos.

Hoy domingo, día 20, abro el diario El País y constato que también se silencia todo esto, ni siquiera lo menciona en la sección dedicada a Madrid.

Días atrás, mientras el presidente Brahim Ghali estaba hospitalizado en Logroño y Marruecos arreciaba vehementemente sus insidias, su periódico se había permitido publicar -por dos veces, a falta de una- una fotografía de dos manifestantes (¡dos!) con la foto de Brahim Ghali en la que se leía “Wanted” (“Se busca”, como en el Far West), siguiendo las instrucciones del ocupante marroquí.

En cambio, hoy domingo, día 20, su periódico hace mutis por el foro, ocultando a los lectores “los hechos”, de los que ese periódico hace gala de informar. Puede publicar una foto de dos manifestantes contra el máximo dirigente del Pueblo Saharaui, pero silencia, en cambio, la gran Marcha por la Libertad de ese Pueblo, con miles de personas, y los actos multitudinarios que se han celebrado en la capital de España.

Es obvio que se siguen las consignas de apaciguar al monarca marroquí, mientras se oculta la realidad de lo ocurrido en Madrid (y en España) durante los dos días citados y durante todo un mes. El País vuelve a ocultar la verdad, “los hechos”.

Es increíble cómo se manipula la información en nuestro país en pleno siglo XXI y… en democracia. Me parece estar reviviendo a Orwell (“1984”), con una sedicente información de naderías que atontan y despistan al ciudadano, donde lo verdaderamente importante -todos los días- son las mascarillas, una y otra vez, y la señora Ayuso, pero no la realidad de un Pueblo que lleva 45 años clamando por su Libertad, mientras los gobernantes españoles hacen lo imposible para que no lo consiga, siendo como somos el país más relevante en la solución de esa causa justa.

No sé si estas líneas, dolidas y mal escritas, le servirán a Vd. para algo. Nosotros, por nuestra parte, tendremos que seguir luchando para que la verdad se haga visible y se conozca, y para que el Pueblo Saharaui recupere su Libertad, a pesar del silencio y la manipulación de los grandes medios de comunicación.

Muchas gracias por su atención.

Un atento saludo,

Luis Portillo Pasqual del Riquelme



Sáhara – LoQueSomos

Síguenos en redes sociales Facebook: LoQueSomos Twitter: @LQSomos Telegram: LoQueSomosWeb Instagram: LoQueSomos