Pablo Mayoral Rueda*. LQS. Noviembre 2018

Las primeras intervenciones no fueron preguntas, sino agradecimientos. Agradecieron el excelente documental que acababan de ver, y agradecieron la incansable lucha antifranquista de todos y cada uno de los protagonistas, que somos muchos, a los que habían descubierto en la pantalla

Viajé a Palma de Mallorca para presentar la película documental El Silencio de Otros, de Almudena Carracedo y Robert Bahar. La cosa no dejaba de tener su responsabilidad, sobre todo un día después de que un reconocido crítico lo señalara en la prensa como uno de los favoritos para el Goya de la categoría documental.

El festival, Evolution, Mallorca International Film Festival es todo un acontecimiento en la isla. Lleva ya 7 años celebrándose y solo en esta edición se han presentado más de 100 películas de 23 países diferentes. No cabe duda de que es un festival en auge.

La expectación el día de la proyección era inmensa y, a pesar del fuerte viento que se levantó en la isla, muchísimas personas acudieron a la sala para ver El Silencio de Otros. En la presentación, cuando conté nuestra militancia antifascista y nuestra condición de presos durante el franquismo, todos los presentes aplaudieron de forma espontánea.

Igualmente aplaudieron al finalizar la proyección, de forma estruendosa y prolongada. Se me formó un nudo en la garganta y pensé que no sería capaz de articular ni una sola palabra.

Las primeras intervenciones no fueron preguntas, sino agradecimientos. Agradecieron el excelente documental que acababan de ver, y agradecieron la incansable lucha antifranquista de todos y cada uno de los protagonistas, que somos muchos, a los que habían descubierto en la pantalla.

Después llegaron las preguntas. Querían saber, sobre todo, de nuestra militancia antifranquista y del estado actual de los procesos judiciales contra los responsables de la dictadura. Les expliqué tanto la situación actual de la Querella Argentina como la de las innumerables querellas que en todo el Estado español tratan de buscar justicia y quebrar la impunidad franquista.

Fue particularmente interesante la reflexión de un ciudadano alemán, que explicó como en Alemania era inconcebible la exaltación de la dictadura nazi, y como muchos de los responsables de tantos crímenes fueron juzgados y condenados.

Otra ciudadana alemana explicó que allí, en 1968, la generación que no vivió la guerra exigió a los poderes públicos la adopción de medidas contra los criminales nazis que seguían bajo un manto de impunidad, consentido por buena parte de la sociedad.

Al final del coloquio muchas personas, algunas de ellas muy jóvenes, se apresuraron a saludarme y a pedirme que trasmitiera su agradecimiento a los que habían hecho este valiente documental, a los que aparecen en él compartiendo su testimonio de lucha y a los que hoy seguimos luchando por la verdad, la justicia y la reparación y buscando, si acaso es posible, las garantías de no repetición.

Hoy me han comunicado que el documental ha obtenido el BEST FEATURE DOC del Evolution, Mallorca International Film Festival, un merecido premio al mejor largometraje documental, así que no queda más que alegrarme por todos nosotros y dar mi enhorabuena a Almudena y Robert, y a todo el equipo que hace posible esta película y su difusión.



Más artículos del autor

* Luchador antifranquista, condenado en los procesos del 27 de septiembre de 1975. Miembro de La Comuna, Presxs del Franquismo. Integrante de la Asamblea de redacción de LoQueSomos.

Síguenos en Facebook: LoQueSomos Twitter@LQSomos Telegram: LoQueSomosWeb