El ”tres en uno”

Legná Ed Al Zurc. LQS. Mayo 2020

Lo de heredar la Jefatura de la Casa Real depende del sistema hetero-patriarcal de los Borbones…

Pero:

a) ¿Cómo ha llegado a ocupar el puesto de JEFE DE ESTADO?

b) ¿Cómo y con qué méritos ha conseguido trepar hasta alcanzar el empleo de JEFE SUPREMO DE LAS FUERZAS ARMADAS?

¿Ha sido mediante algún procedimiento franco-borbónico de heredar cargos públicos propios -y hurtados- a la soberanía nacional?.

¿Existen bienes monárquicos y bienes republicanos? Los primeros se pueden heredar, los segundos NO.

Al margen si es legítimo heredar o NO; en que cuantía y con cuantas limitaciones y si la herencia es un robo o no. En el actual sistema capitalista es legal heredar dineros, casas, plazas de garaje, coches, barcos, etc.

Pero…

¿Se puede heredar un título de bachiller, un Grado de F. P, o de Universidad’ ¿Un campeonato de halterofilia? ¿La carrera de chelista o de violín? ¿El acta de diputado? ¿La presidencia del consejo de la función judicial? ¿Un simple carnet de conducir?

En el caso del “tres en uno” ha heredado “churras” y “merinas”. Patrimonio -adquirido de aquello manera- y acumulado por el Emérito (¿por qué?) de los Borbones y de la soberanía nacional del pueblo español.

Sabido es que es más fácil encontrar una persona republicana que acepte ser súbdito de un rey; que un monárquico y/o “ansón” (leasé: ´plumilla de cámara`) proponga recuperar la Dignidad democrática de la IIª República Española en una renovada IIIª República que garantice la Libertad, la IGUALDAD y la Solidaridad.

Si al ciudadano Felipe 6º los medios cortesanos le publicitan como “el preparao”. Lo está suficientemente para darse cuenta de que es la hora de dimitir de la Jefatura del Estado y de las Fuerzas Armadas. Aún sabiendas de la ilegitimidad ¿permanecerá -mirando a otro lado- (“pasen días y caigan ollas”) hasta ser… CESADO?

p.s. Oído antaño -y sueño en confinamiento-,: “Queremos un pisito como el del ´Principito`”!

(*) https://www.publico.es/politica/gobierno-considera-renuncia-felipe-vi-herencia-padre-decision-respetable-contundente.html

