En los océanos del Fediverso: Mastodon

Por Iñaki Alrui*. LQSomos.

Las que hacemos esta web en febrero de este año emprendimos un camino, de los de paso a paso y verso a verso, en la búsqueda de otras redes sociales posibles, como el mundo que decimos buscar.

En estos días hemos oído una cantidad de disparates sobre la red social del pajarito con motivo de la intención de Elon Musk de comprarla. No nos enrollaremos, pues nuestra intención no es hablar del pajarito, y mucho menos la de querer convencer a nadie, cada cual que piense y decida. Pero sí, decir que la red social del pajarito no es ningún paraíso de las libertades, ni de la comunicación, y sí es en cambio bastante sospechosa… Nosotras mismas en nuestras cuentas de redes sociales (del gran capital GAFAM) hemos conocido la censura y la prohibición, algo que ya dejamos de denunciar cuando nos dimos cuenta de en qué campo estábamos jugando.

Como colectivo de redacción de LQSomos utilizamos las redes sociales, y todo lo que nos sirva, para difundir nuestras publicaciones de esta guerrilla de la comunicación en la que estamos inmersas. Y al mismo tiempo, a nivel individual entendemos las redes sociales como un importante punto de encuentros e intercambios a través de unas herramientas que han revolucionado nuestra manera de comunicarnos en este siglo.

Ya sabemos aquello de que “desde que se inventó la imprenta, la ‘libertad de prensa’ es la voluntad del dueño de la imprenta”; hoy la frase vale para las redes sociales, el capitalismo de las tecnológicas GAFAM está ahí con su voluntad y sobre todo con sus intereses.

Nosotras seguimos en todas, ahora las distinguimos entre las buenas y las malas, pero no vamos a renunciar a ningún espacio donde podamos dar una batalla, aunque sabemos donde las tenemos perdidas, hasta que nos echen.

En febrero de este año, aconsejados por nuestro master de la Web, Jorge La Gauche, entramos en Mastodon (@LQSomos), y desde entonces la tenemos como muy buena y favorita, y repito que la utilizamos (tooteamos), diría que egoístamente, para difundir nuestras publicaciones. Mastodon es un servidor de red social libre y de código abierto. Una alternativa descentralizada a las redes sociales de plataformas comerciales, evitando así el riesgo de que una única compañía monopolice nuestra comunicación. Pero al contrario que en las otras redes, hemos comprobado que es un espacio donde se puede dialogar, discrepar sin necesidad de ser insultado, amenazado o censurado, y con una estupenda acogida.

Si tuviera que definir en dos palabras a Mastodon diría que es el verdadero “Prohibido prohibir”.

En nuestro afán por difundir cultura libre os animo a acercaros, y qué mejor que invitaros a leer en el Blog Nobigtech, la nota de Niko (Fundador de nobigtech.es) Las Redes Sociales Estándar ya son una realidad: El Fediverso ¡Buen provecho!

– Fediverso

– Mastodon

#LibertadDeExpresión #LibertadDeComunicación #SoberaníaDigital



Mastodon es un servidor de red social libre y de código abierto. Una alternativa descentralizada a las redes sociales de plataformas comerciales, evitando así el riesgo de que una única compañía monopolice nuestra comunicación.

La descentralización es una de las principales características de Mastodon. Para unirse, hay que solicitar el ingreso en una ‘instancia’ o grupo independiente que puede estar especializado en política, cine, etc. Cada instancia funciona como un servidor independiente gestionado por un propietario que debe cubrir los gastos de su propio bolsillo o con las donaciones de los miembros. Las instancias no son grupos tan herméticos como pudiera parecer. Pertenecer a una instancia concreta no impide ser seguidor y tener seguidores que pertenezcan a otros grupos. Para que todos sepan en qué instancia está cada uno de los seguidores, el nick de Mastodon está formado por dos partes: el nombre del usuario y la instancia en la que está registrado (@usuario@instancia.com).

Unas de las ventajas que más valoran los usuarios de la red social creada por Eugen Rochko es la importancia que otorga a la protección de datos personales. Para abrirse una cuenta, sólo exige una dirección de correo electrónico y una contraseña, y no recopila más datos personales ni sobre comportamiento de sus usuarios. El objetivo es ofrecer un “feed cronológico” que posibilite “consumir contenido interesante de forma ininterrumpida” sin vender nada.

Más artículos del autor. Integrante del Colectivo LoQueSomos.

Síguenos en redes sociales… Mastodon: @LQSomos@nobigtech.es Diaspora*: lqsomos@wk3.org Telegram: LoQueSomosWeb Twitter: @LQSomos Facebook: LoQueSomos Instagram: LoQueSomos