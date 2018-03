Javier Sáenz Munilla*. LQSomos. Diciembre 2017

“La guerra no es aun una página cerrada. Necesitamos el acompañamiento internacional para que se cumplan los acuerdos”

Judith Simanca Herrera, Victoria Sandino o Vicky, se acogió a la denominada Justicia Especial de Paz en los Acuerdos de La Habana, este primero de Diciembre. Gracias a eso se ha inscrito como candidata al Senado de la República de Colombia, en la lista de las FARC (Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común), el nuevo partido con el que la ya ex guerrilla quiere cambiar las condiciones de vida de los colombianos, ahora sin armas y a cuya Dirección Nacional pertenece. Y también le ha permitido un corto viaje a Valencia y Madrid, donde la ha encontrado LoQueSomos, con motivo de un encuentro con exiliados y solidarios con la causa colombiana.

“Pero no crean que las cosas son fáciles ahorita. Manuela Marín, no ha podido acudir a la invitación que tenía para viajar a España. Se presentó al aeropuerto y allí le sacaron nada menos que tres órdenes de captura.”

En las negociaciones de La Habana, donde dirigió la subcomisión de género, Victoria presentó pelea por lograr que los acuerdos de paz incluyeran avances para la mujer. “Nosotros nos definimos como feministas insurgentes y antipatriarcales”. Y no se muestra muy satisfecha con lo logrado. “La propuesta fariana planteaba la paridad hombre-mujer y aunque fue aceptada, la eliminaron en la revisión que sufrieron los acuerdos en el Congreso”. Los diputados eliminaron también la financiación de las campañas electorales y la posibilidad de coalición entre partidos pequeños, como proponían las FARC, mientras sí se les permite a los grandes. “Así que nos enfrentamos a unas elecciones adversas, porque sin partidas para financiarlas y con otras limitaciones, se viene abajo nuestro intento por acabar con esta democracia estancada y clientelista que tiene Colombia”.

La paz, aún no es firme

Victoria Sandino cree que el cumplimiento de los Acuerdos de Paz, que firmaron en La Habana en 2016 las FARC-EP y el Gobierno del Presidente Santos, no es una cosa que pueda darse por hecha. En el año que llevan en vigor, las autoridades acumulan ya incumplimientos graves y, no hay que dejar de lado que el actual gobierno cese el próximo año y tras las elecciones, la derecha y la extrema derecha guerrerista del ex presidente Uribe podrían acabar con ellos a base de más incumplimiento y retrasos. Entre tanto, con unas FARC ya desarmadas, la sangría no cesa: “Más de 170 líderes y lideresas han sido asesinadas hasta junio, que es hasta donde tenemos datos. Más de 25 compañeros de las FARC y 11 familiares de compañeros y compañeras… En Tumaco, por ejemplo, se da una situación bien compleja. Allí el narco cerca y amenaza a los nuestros. También en Miravalle, Caquetá, con un anillo militar y amenazas de detenciones y extradiciones a los Estados Unidos… Y nuestros compañeros, claro, ya sin armas”. Pese a lo que establecen los acuerdos la lucha contra los paramilitares, ni se ha iniciado. “En la Fiscalía hay más de 15.000 copias de investigación, pero no se está implementando”.

La ex comandante Vicky insiste, una y otra vez, en la necesidad de que haya un mayor acompañamiento internacional para empujar al gobierno al cumplimiento de lo firmado. “Países e instituciones determinadas, movimientos sociales, deben acompañarnos. Ahora lo hacen Suecia y algunas organizaciones, como la Federación Internacional Democrática de Mujeres, pero necesitamos mayor apoyo. Y también para que rodeen el acuerdo con el ELN-UC (Ejército de Liberación Nacional-Unión Camilista) que se conversa en Quito”.

Las FARC señalan también que el Gobierno sigue sin dotar a los excombatientes de los medios de vida con los que poder reinsertarse. Los acuerdos prevén la entrega de tierras, porque la mayoría de los guerrilleros son campesinos. “Y no han entregado ni una hectárea. Así es que en los territorios no podemos desarrollar nuestros proyectos de agroindustria. Se comenzaron algunos cultivos, porque las comunidades han cedido tierras para cultivarlas. ‘Ahí tienen, mientras les cumplen’, pero no son de propiedad de los excombatientes y tienen que devolverlas”.

Igual retraso sufre la Reforma Rural, gran logro de las FARC en las conversaciones y cuyo propósito fundamental es el reparto y la titulación de la tierra, con el fin de eliminar una de las grandes causas de la guerra que sufre Colombia. En La Habana se estableció que serán entregadas a los campesinos 3 millones de hectáreas, con prioridad a las mujeres y que más de 7 millones de hectáreas deben ser tituladas. “La prioridad a las mujeres es porque las mujeres resistieron en la tierra y los hombres o fueron asesinados, o desaparecidos o tuvieron que incorporarse a la guerra y abandonar las tierras”.

Son muchas más los puntos de los acuerdos incumplidos total o parcialmente. Y también abundantes los problemas que ni siquiera han podido ser incluidos en los acuerdos. Sin ir más lejos, el caso de los exiliados, calculados con precisión por un afectado con residencia en España en 1.846.000 colombianos. “Todo un país”, como dice.

Sin olvidar a los más de mil guerrilleros aún presos en las cárceles de Colombia (“Los condenaron por ser de las FARC y ahora nos piden que demostremos que son de las FARC”) o los extraditados a los Estados Unidos, como Simón Trinidad y la Comandante Sonia.

“Necesitamos pasar la página de la guerra. Afianzar la paz con justicia social. Nosotros seguimos luchando por los avances, pero sí sentimos que el régimen tiene pánico en el accionar político de las FARC; así es que no me extrañaría si saliera por ahí cualquier tipo de denuncia que usarían para inhabilitarnos para la participación política”.

La campaña electoral comenzaba este lunes 11 de diciembre. Antes de regresar a Bogotá, Victoria Sandino insiste en que la paz todavía tiene que ganarse mediante la lucha política y la presión internacional.

“El tema de la guerra no es un capítulo cerrado. Uribe y otros patalean y parecen querer retornar a la guerra. Hay que obligarlos a cumplir, especialmente la parte de los acuerdos que dibujan la reforma del sistema, si no es así volveremos a insistir en la Constituyente. Vemos que si estas condiciones de desigualdad, escasa democracia e injusticia siguen, la violencia seguirá”

* Periodista, analista internacional especializado en Colombia.

Más artículos del autor

– LQSomos en Red

Colombia – LoQueSomos