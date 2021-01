FITUR: pandemia, turismo y economía

Cristina Calandre Hoenigsfeld. LQS. Enero 2021

Ahora, en plena pandemia, con el riesgo que supone que participen más de 160 países, que llegaran en avión sus delegaciones, se sigue fomentando el modelo productivo del turismo, monocultivo del capitalismo en España, que con la pandemia ha mostrado su fragilidad

Leo en la página oficial de IFEMA (1), que el Gobierno declara a FITUR, acontecimiento excepcional de interés Publico.

Para ello, se incluye, en los Presupuestos Generales del Estado del 2021, recientemente aprobados, apoyos públicos, para la revitalización del sector, para que puedan tener beneficios fiscales las empresas que quieran participar en la convocatoria del 19 de mayo del 2021, en IFEMA (2).

Comentario…

Hace un año, a finales de enero del 2020, tuvo lugar esta Feria Internacional del Turismo, y llegaron a Madrid, 160 delegaciones internacionales, entre ellas una de China y otra de Corea del Sur, muy numerosas. El coronavirus, ya estaba circulando, y a pesar de todo se realizo FITUR, en IFEMA, Madrid (3).

Ahora, se pretende que en mayo, se vuelva a cometer dicho grave ataque a la salud publica, en plena pandemia… En este caso, ya tienen construido un hospital cercano a IFEMA, por si es necesario.

Siguiendo con nuestro venerado sector turístico, “Marca España” de la economía patria, se ha presentado ante el Ministerio de Industria y Turismo, un proyecto para acceder a los fondos europeos «nex generation», por valor de al menos 5.800 millones de euros. Para ello, se han unido mas de 70 empresas, capitaneadas por los grandes, como Melia, Riu, Iberostar, Barceló, NH, Air Europe, etc.

En la redefinición del sector, que les exigen, proponen 4 vectores:

Turismo inteligente. Economía circular. Eficiencia energética y Disminución huella del carbono. Transformación de destinos y construcción sostenible.

En dicho proyecto se pide la participación activa y urgente de las administraciones publicas.

Comentario…

Seguir dando financiación y apoyo, aunque sea con ese barniz de reconversión ecológica, me parece que es no aprovechar este momento para una verdadera reconversión del modelo productivo, apostando por otros sectores para diversificar la economía. Todo lo relacionado con la industria turística esta basado en el empleo precario, la destrucción ecológica y la dependencia del turismo internacional y los aviones.

Nos ponen estos días, el ejemplo de Australia, que esta libre de la pandemia de coronavirus, pues cerró sus fronteras al turismo internacional, con el gran coste económico, pero no entraron los aviones.

En cambio, en España y Europa, ocurre todo lo contrario, y por lo que he informado en este articulo, se pretende seguir priorizando al turismo, sobre la salud, utilizando los Presupuestos Generales y a los fondos europeos.

Claro que éstos son controlados por Alemania, que desde el final de la Segunda Guerra Mundial, no sabiendo qué hacer con los numerosos pilotos de guerra que tenia, junto a los aviones, decidió poner como destino turístico las Islas Canarias y empezar a colonizarlas. El deseo insaciable de sol de los alemanes, viene de muy lejos.

Notas:

1.- El Gobierno declara a FITUR “Acontecimiento de Excepcional Interés Público” por su contribución a la recuperación del turismo en España

2.- Al hilo de los “beneficios fiscales” me ha parecido interesante esta tesis, de Ivan Murray: Capitalismo y turismo en España. Del “milagro económico a la gran “crisis”

3.- FITUR 2020 se despide con «cifras históricas»: 255.000 visitantes

