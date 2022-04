Gonzalo Lira: siete días desaparecido en Ucrania

Por María Zajárova*. LQSomos.

You want to learn the truth about the Zelensky regime? Google these names:

Vlodymyr Struk

Denis Kireev

Mikhail & Aleksander Kononovich

Nestor Shufrych

Yan Taksyur

Dmitri Djangirov

Elena Berezhnaya

If you haven’t heard from me in 12 hours or more, put my name on this list.

GL

— Gonzalo Lira (@realGonzaloLira) March 26, 2022