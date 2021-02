Grafitis Barna ¡Ahora tres tazas!

Me encanta

Me encanta que el grito (más bien rebuzno) de ¡viva España! de determinados españoles vaya siempre acompañado de insultos, amenazas y agresiones hacia otros españoles. Un grito (quizás rebuzno, que me perdonen los asnos) que siempre viene a significar fascismo, palos, tortura y muerte. Me encanta. Manuel Blanco Chivite