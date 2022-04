Guerra: malos muy malos, buenos muy buenos

Por Cecilia Remis. LQSomos.

“La verdad es la primera víctima de la guerra”

Esquilo.

Manipulación y escenificación

Bucha una pequeña población de casi 37.000 habitantes en el óblast (provincia) de Kiev, a 40 km., se ha convertido en la protagonista mediática de la guerra, gracias al impulso manipulador de la agencia Reuters y el gobierno ucraniano. Por supuesto acompañado con el interés de que así sea de todos los acólitos “demócratas” de occidente.

La simple lógica nos debería de llevar a pensar que a día de hoy nadie que haga en una ocupación una carnicería dejaría tan claramente, como nos quieren hacer ver, la matanza a vista de todos. En las guerras también se practica el marketing, tanto como la publicidad adiestrada. Por eso al ver las imágenes que pasan las televisiones estos días dejan la impresión de un escenario teatral, bien trabajado, pero falto de veracidad… que tristeza que tengamos que hablar de la muerte y el crimen fuera de los términos de lo que es una barbarie real como es la guerra.

La situación en Bucha se ha convertido en la agenda principal de todos los medios de comunicación del mundo. Y hoy está en boca de los políticos europeos y estadounidenses. Esto significa que una provocación cuidadosamente planeada ha logrado su resultado.

Si empezaba con una cita de Esquilo, recurro a otra expresión de Bismarck: “La gente nunca miente tanto como después de una cacería, durante una guerra o antes de una elección”.

El portal WarOnFakes.com hace una estupenda aclaración con el simple seguimiento de la cronología, desde que el ejército ruso abandona Bucha, el 30 de marzo, hasta que aparece el terrorífico teatro escenificado el 3 de abril, cuatro días después. Y que difunde la agencia Reuters de manera coral en toda la prensa occidental, prensa que como siempre publica sin contrastar, ni verificar, un corta y pega de las (DES)informaciones que las agencias que controlan la comunicación mundial quieren que se difundan, es lo que tiene ser los dueños de la verdad absoluta.

Aquí va la cronología, un trabajo traducido por “Misión Verdad”, en base a la información del portal WarOnFakes:

• Las tropas rusas salieron de Bucha el 30 de marzo. Aquí está la declaración oficial.

• El 31 de marzo, apareció un video del alcalde de Bucha, Anatoly Fedoruk, declarando “con una sonrisa alegre en su rostro”: “El 31 de marzo pasará a la historia de nuestro asentamiento y de toda la comunidad territorial como el día de la liberación de los orcos rusos, ocupantes rusos de nuestros asentamientos por nuestras Fuerzas Armadas de Ucrania”.



, que ha estado cubriendo la operación militar rusa desde sus inicios con sumo detalle, demuestra que en las ciudades donde han te

• El mencionado sitio web hace las siguientes preguntas: “¿Fedoruk acaso se alegraría si docenas de sus compatriotas en ese momento yacían en las calles fusilados? ¿Por qué no dice nada en su declaración sobre las ‘atrocidades de los verdugos rusos’? ¿Sobre tortura, violación y asesinato?”.• El bulo mediático, emitido este domingo 3 de abril, fue lanzado cuatro días después de que el ejército ruso saliera de Bucha. Entretanto, no hubo crónicas siquiera similares a las acusaciones ucranianas.• E l New York Times reportó que entre el 1° y 2 de abril, los remanentes de las fuerzas del neonazi Batallón Azov, que forma parte de las fuerzas militares ucranianas, entraron a Bucha.• El pasado 2 de abril la Policía ucraniana publicó una nota de prensa sobre Bucha . No hay reportes de masacre o cadáveres. No hay cadáveres en la grabación y las fotos.• War On Fakes: «Además, la primera unidad de las fuerzas armadas ucranianas en entrar en Bucha fueron las fuerzas especiales de la Guardia Nacional de Ucrania. El canal oficial de Telegram de la Guardia Nacional publicó un video , filmado por los propios combatientes de este destacamento. Podemos ver en este video que los militares ucranianos pasan tranquilamente por las calles de la ciudad, y no se ven ‘montañas de cadáveres’ en estas calles».• Habría que preguntarse, luego de ver los videos: «¿De dónde salieron los cadáveres en las calles de Bucha, y quiénes son estas personas?».• El portal responde: «La respuesta puede estar en el video de la defensa territorial de Ucrania, que establece claramente la pregunta ‘¿Puedo dispararles si no tienen brazaletes azules?’, a lo que sigue una respuesta positiva. El video fue publicado originalmente por el líder de la defensa territorial Sergey ‘Botsman’ Korotkikh» . Aquí puede encontrarse el video republicado debido a que alias Botsman lo eliminó de su canal.• El canal de Telegram Intel Slava Z nido presencia las tropas rusas los civiles han portado la banda blanca como signo de reconocimiento no solo de su condición no-militar sino también como gesto de que no forman parte del conflicto. En el video se pueden ver a civiles con la insignia blanca en Mariúpol, ciudad recientemente liberada del Batallón Azov, de signo neonazi.• “Por cierto, en los videos distribuidos por la parte ucraniana, casi todos los cadáveres tienen vendas blancas. Este es un signo distintivo del Ministerio de Defensa de la Federación de Rusia y de la población civil”, dice el desmontaje. Intel Slava Z muestra que los cadáveres yacentes en algunas calles de Bucha tienen a su alrededor las raciones de víveres que los rusos proveen a las poblaciones en Ucrania como ayuda humanitaria. En el mismo canal, se lee: “Las Fuerzas Armadas de Ucrania dispararon contra la gente sin tener en cuenta si tenían armas o no. Lo principal es que llevan vendas blancas, lo que significa que se trata de un enemigo. Periodistas internacionales, abran los ojos. No fueron las tropas rusas las que aplastaron a los civiles de Bucha. Fue el régimen nazi al que ustedes han apoyado”.• Y termina War On Fakes: “Además, Katerina Ukraintseva, miembro del Consejo Municipal de Bucha y voluntaria de la defensa, admitió en una entrevista con Meduza que las tropas rusas no dispararon en su presencia. En la misma entrevista, confirma que los militares ucranianos son los culpables de los principales destrozos: ‘Si las Fuerzas Armadas de Ucrania hubieran respondido al ejército ruso con toda su potencia de fuego, la ciudad habría quedado completamente destruida”.

¿Y quien gana y quien pierde? Pues de nuevo Rusia es la que sale malparada en esta guerra, que no olvidamos que inicio Putin. Una guerra en la que desde el principio, se busca hacer una de “buenos y malos”, y en la que no se aboga por un NO a la guerra sin más colores o distinciones.

De momento se busca zancadillear las negociaciones de paz entre Rusia y Ucrania. The Times raudo y veloz publicó que el Reino Unido instaba a retrasar la firma de un acuerdo entre las partes, de la ronda de negociaciones de paz entre Rusia y Ucrania en Turquía. Y además el gobierno de Boris Johnson no aprueba celebrar una nueva sesión en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas para tratar esté tema, a petición de Rusia.

Raudo y veloz también ha estado el ministro de Asuntos Exteriores de Ucrania, quien clamaba a través de un tuit, escrito en inglés, por mayor ayuda militar internacional: “Tanques, aviones de combate, sistemas de defensa antiaérea. Proporciónenlos DE INMEDIATO”.

Y el otro objetivo es incrementar las sanciones contra Rusia, tal como muy rápidamente también, pedía el presidente francés Emmanuel Macron, mostrándose a favor de una nueva ronda de ofensiva sancionadora económica y financiera contra Rusia, particularmente contra los sectores del carbón y el petróleo.

La operación de maquillaje de guerra parece haber tenido el efecto deseado de cara a Occidente, y estamos lejos de que la comunidad internacional con una comisión internacional abriera una investigación de la mano de forenses y criminólogos.

Lo único que queda es que la ciudadanía mediatizada por la verdad absoluta de occidente sea capaz de sacar sus propias conclusiones y cuestionar o romper el pensamiento del Gran Hermano.

Y de final: en las guerras se asesina y se comete en su nombre atrocidades, ya sean rusas o ucranianas, pero por favor dejen de asesinar también a la verdad.

#StopWar #NonÁLaGuerre #FermareLaGuerra #НеHаBойну #OTANNo #GuerraALaGuerra ¡NO a la intervención imperialista de la OTAN! #NoALaGuerra ¡Fuera las tropas rusas de Ucrania!

Más artículos de la autora

Síguenos en redes sociales… Mastodon: @LQSomos@nobigtech.es Diaspora*: lqsomos@wk3.org Telegram: LoQueSomosWeb Twitter: @LQSomos Facebook: LoQueSomos Instagram: LoQueSomos