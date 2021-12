Honduras: victoria de Xiomara Castro, no hay vuelta atrás

Agencia Mp3. LQSomos.

Las calles de Honduras se visten de fiesta

Los hondureños eligieron a la líder del Partido Libertad y Refundación (Libre), Xiomara Castro, como nueva presidenta de la nación y sucesora de Juan Orlando Hernández (JOH), cuestionado por corrupción y narcotráfico, cuyo Partido Nacional fue desbancado tras 12 años del poder, al que llegó tras el «golpe blando» contra Manuel Zelaya, coincidentemente esposo de la mandataria electa.

Total delirium outside the Libre Party headquarters in Tegucigalpa as the official preliminary count shows Xiomara Castro getting 53% of the vote today.

It’s a massive, near-insurmountable lead and means she’s all but guaranteed to be the next President of Honduras. pic.twitter.com/fNFs7WwEwS

— Wyatt Reed (@wyattreed13) November 29, 2021