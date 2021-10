Iglesia católica francesa: 216000 víctimas de abusos. 3000 pederastas

Por Iñaki Alrui. LQSomos.

Es escandaloso, sí, pero al menos Francia, siguiendo la línea de otros países y las indicaciones del papa Francisco, ha investigado a fondo. El reconocimiento público es el primer paso para hacer justicia. Con la Iglesia española, seguimos esperando…

Pederastia en el seno de la Iglesia católica francesa

El informe de 2.480 páginas de la Comisión Independiente de Abusos Sexuales en la Iglesia (CIASE) se ha hecho público hoy martes 5 de octubre, presentado por Jean-Marc Sauvé, presidente CIASE, tras dos años y medio de investigación basada en archivos eclesiásticos, judiciales y policiales, así como en entrevistas con testigos. La comisión abrió una convocatoria de testimonios que estuvo abierta durante nada menos que 17 meses y que recogió 6.500 llamadas o contactos de víctimas o familiares. Realizó también 250 largas audiencias y entrevistas de investigación.

El informe destaca “los mecanismos – especialmente institucionales y culturales” dentro de la Iglesia, que permitieron la permanencia de los actos de pederastia. También aporta una visión cuantitativa del fenómeno y compara la prevalencia de la violencia sexual en la Iglesia con la violencia identificada en otras instituciones, como las asociaciones deportivas, las escuelas y en el ámbito familiar. Y en la Iglesia, los niños varones de entre 10 y 13 años han sido los que más han sufrido. Eso es una particularidad de los abusos en la Iglesia, mientras que en el resto de la sociedad la pederastia afecta a las niñas en una proporción mucho mayor, según especificó Jean-Marc Sauvé.

«Sois una vergüenza para la Humanidad»

“No puede haber un futuro común sin un trabajo de verdad, perdón y reconciliación”, insistió Jean-Marc Sauvé justo antes de entregar a dos altos representantes de la Iglesia, el presidente de la Conferencia Episcopal (CEF), Éric de Moulins-Beaufort, y la presidenta de la Conferencia de Religiosos y Religiosas de Francia, la monja Véronique Margron. La CIASE “ha contribuido al trabajo de en materia de ‘verdad’, ahora le toca a la Iglesia actuar y recuperar la confianza de los fieles y el respeto de la sociedad”, señaló.

Primer paso: Investigación

La Comisión Independiente de Abusos Sexuales en la Iglesia (CIASE) fue creada en 2018 en respuesta a una serie de escándalos que sacudieron a la Iglesia Católica francesa y en respuesta a los testimonios de muchas víctimas defendidas por varias asociaciones. Compuesta por 22 profesionales del derecho, médicos, historiadores, sociólogos y teólogos, el cometido de la Comisión ha sido arrojar luz sobre los abusos sexuales a menores en la Iglesia y proponer medidas reparadoras. Antes de su creación, el papa Francisco aprobó una medida histórica que obliga a quienes conozcan los abusos sexuales en la Iglesia católica a denunciarlos a sus superiores.

La Parole Libérée

Una de las principales asociaciones, La Parole Libérée (‘La palabra liberada’), fue creada en diciembre de 2015, para «ofrecer un espacio de expresión y de apoyo a las víctimas de los actos de pederastia que tuvieron lugar en el Grupo Saint Luc entre 1970 y 1991″, víctimas del cura Bernard Preynat, capellán de un grupo scout religioso de Lyon acusado de haber abusado de unos 70 menores. La asociación fue pionera en desafiar a la jerarquía católica francesa ante los escándalos de abusos sexuales.

“En Francia, La Parole Libérée […] fue pionera en desafiar a la jerarquía católica», explicó la socióloga Céline Béraud en su libro El catolicismo francés puesto a prueba por escándalos sexuales.

Durante la presentación se leyeron testimonios impresionantes y desgarradores de varias víctimas. Una de las intervenciones más duras fue la de François Devaux, fundador y presidente de La Parole Libérée, él mismo víctima de abusos. Devaux habló de «delitos y crímenes atroces, masivos», deploró por encima de todo la «traición de la confianza, de la moral, de la infancia, de la inocencia original» de los niños, y condenó el «disimulo, la hipocresía y la mentira» de la Iglesia. «Sois una vergüenza para la Humanidad», afirmó Devaux, en un tono rotundo, refiriéndose a la Iglesia católica. «Ustedes deben pagar por todos estos crímenes”, agregó el representante de las víctimas.

¿Pueblo de Dios?

El papa Francisco, el 20 de agosto de 2018, publicó una «carta al pueblo de Dios» en la que reconocía el «dolor de las víctimas» y pedía «solidaridad» y «compromiso» para «una cultura de la protección y del ‘nunca más’ a cualquier tipo y forma de abuso». Carta a la que reaccionó de inmediato la Conferencia Episcopal Francesa (CEF), que acogió con satisfacción la carta del pontífice, diciendo que estaba «entristecida y avergonzada» por estos «actos atroces» y pidió la «persecución implacable […] de cualquier abuso». Sería en noviembre del mismo año, cuando 120 obispos reunidos en el sur de Francia, Lourdes, con la presencia de siete víctimas, votaron la creación de la Comisión independiente, decisión que también fue apoyada por institutos y congregaciones religiosas.

El informe de la Comisión enumera cuarenta y cinco propuestas para responder a estos hechos, que tocan ámbitos desde la escucha de las víctimas, la prevención, la formación de sacerdotes y religiosos, el derecho canónico, hasta la transformación de la gestión de la Iglesia. La CIASE recomendará también una política de reconocimiento y de compensación a las víctimas.

“La Iglesia no supo ver, no supo escuchar, no supo captar las señales débiles y, si las víctimas no hubieran, por fin, tomado la palabra, nuestra sociedad seguiría ignorando o negando lo que pasó”. (CIASE)

Más artículos del autor. Miembro del Colectivo LoQueSomos. En Twitter: @IkaiAlo

Síguenos en redes sociales… Facebook: LoQueSomos Twitter: @LQSomos Telegram: LoQueSomosWeb Instagram: LoQueSomos