India: Proveedores de Zara o Nike se niegan a pagar el salario mínimo a l@s trabajador@s

Por Leticia Palacios*. LQSomos.

«El pago del salario mínimo es la responsabilidad más básica que una marca tiene que cumplir con sus trabajadores. Si ni tan siquiera insisten para que se pague, están permitiendo que una violación de derechos humanos a gran escala continúe impune»… The Guardian informa de que las fábricas que producen para Inditex en la India llevan 2 años sin pagar a sus trabajadoras. La mayoría son niñas esclavas que ganan menos de 2€ al día…

Fábricas textiles indias que abastecen a algunas de las marcas de moda más importantes del mundo, hace dos años que no pagan a sus empleados lo que les corresponde.

Más de 400.000 trabajadores del textil de Karnataka, un estado del suroeste de la India, denuncian lo que parece el “robo de salarios” más grande de la industria de la moda. No han recibido el salario mínimo legal, que son unos 55 euros al mes, desde abril de 2020.

Lo ha denunciado Worker Rights Consortium (WRC), una organización internacional por los derechos laborales que analiza las condiciones de trabajo en fábricas de todo el mundo.

En Karnataka se encuentra uno de los núcleos del sector de la confección, con centenares de miles de trabajadores que producen ropa para marcas como Zara, H&M o Nike, entre otras.

Algunos trabajadores, según una investigación del diario británico “The Guardian”, declaran que pasan hambre o bien que han tenido que dejar su casa porque no podían pagar el alquiler. El diario protege su identidad para evitar posibles represalias.

El Worker Rights Consortium (WRC) estima que los sueldos totales que no se han pagado ascienden a más de 48 millones de euros.

Una de las trabajadoras afectadas cuenta que si hubieran cobrado el incremento de sueldo, “al menos habríamos podido comer verdura unas cuantas veces al mes”. “Durante este mes mi familia y yo solo hemos podido comer arroz con salsa”.

Otro trabajador culpa a las compañías de no preocuparse por su bienestar: “Las marcas que compran el material de mi fábrica piden calidad en la ropa y que la enviemos a tiempo, pero no les preocupa lo que me pueda pasar a mi”.

Scott Nova, director ejecutivo de WRC, asegura que es el acto de robo más flagrante que han visto nunca, por el número de trabajadores afectados y el dinero que supone: “Los hijos de los trabajadores de la confección pasan hambre para que las marcas puedan ganar dinero”. Y añade: “El pago del salario mínimo es la responsabilidad más básica que una marca tiene que cumplir con sus trabajadores. Si ni tan siquiera insisten para que se pague, están permitiendo que una violación de derechos humanos a gran escala continúe impune”.

Zara, Nike o H&M se abastecen en Karnataka

“The Guardian” ha contactado con representantes de las empresas de moda como Puma, Nike, Zara, H&M o C&A. Les han asegurado que están comprometidas en pagar el salario legal. Las compañías dicen que confían en que sus proveedores cumplan las leyes.

Dentro de la política de salario mínimo, la parte variable del sueldo depende de lo que aumente el coste de la vida. En la India, la prestación se incrementó en 417 rupias en abril de 2020, que serían casi 5 euros.

El suplemento no se ha pagado durante 20 meses, con lo cual la deuda por persona asciende a unos 98 euros. El salario mínimo mensual local no supera los 50 euros, por lo que la cifra es muy destacable.

Los proveedores culpan al Ministerio de Trabajo

Los proveedores de piezas de vestir argumentan que el Ministerio de Trabajo y Empleo emitió una proclamación de suspensión del aumento del salario mínimo poco después de su aplicación en abril de 2020.

En septiembre, el alto tribunal de Karnataka dictaminó que la proclamación del ministerio era ilegal. El juez dijo que había que pagar a los trabajadores el salario mínimo, atrasos incluidos. De momento continúan en la estacada.

* Nota original: Proveïdors de Zara o Nike es neguen a pagar el salari mínim als treballadors de l’Índia

Traducido para LoQueSomos por Leticia Palacios

– ‘Worst fashion wage theft’: workers go hungry as Indian suppliers to top UK brands refuse to pay minimum wage

