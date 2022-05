Israel estado terrorista

Por Iñaki Alrui. LQSomos.

Israel apunta, Israel dispara, Israel asesina: Shireen Abu Aqleh

¿Quién decide los nombres que deben de figurar en los listados internacionales de organizaciones denominadas terroristas? (1)

Sí lo sé, acabo de hacer una pregunta tonta, pero quería hacerla, para añadir a continuación otra pregunta, más tonta tal vez, de por qué no está incluido Israel como estado terrorista.

Tal vez me falten respuestas, pero les reconozco que estoy lleno de preguntas ¿Qué ocurriría si a la periodista Shireen Abu Aqla la hubieran asesinado las tropas rusas? O ¿Qué dirían si la hubiesen asesinado en Venezuela, Cuba…?

¿Habrá alguna nota de condena de EEUU o la Unión Europea?

La verdad cotiza muy baja, tanto como lo (NO) información de los mass- mierda (2)

El ejército de Israel ha asesinado este miércoles 11 de mayo, en Jenin (Cisjordania) a la veterana reportera de Al Jazeera, Shireen Abu Aqleh, y ha herido gravemente a otro periodista, Ali Asmoadi, ambos cubrían la ocupación y el genocidio palestino a manos de ese NO-estado terrorista.

No es que un asesinato en la Palestina ocupada sea ninguna novedad, es algo diario y repugnantemente cotidiano, como las detenciones, las torturas, el derribo de casas, la usurpación de tierras… La violación constante de los Derechos humanos es la marca de vida en el día a día de los territorios ocupados.

Simplemente esta vez querían acallar la voz de la periodista, por eso la han asesinado.

Querían callar su voz y fue abatida por un disparo en el cuello. Shireen Abu Aqleh estaba debidamente acreditada y señalizada en su ropa como periodista, vestía con su chaleco antibalas y un casco, por eso la han disparado al cuello, para asegurar el crimen.

Las fuerzas israelíes la asesinaban a primera hora de la mañana de hoy miércoles 11 de mayo, según informaba la agencia de noticias Wafa.

Abu Akleh, palestina de 51 años, se encontraba cubriendo las protestas de manifestantes palestinos frente a las fuerzas de seguridad israelíes, que han disparado balas contra la población civil y los equipos de prensa que se encontraban en la zona, según recogía la agencia de noticias Ma’an.

An entire nation in grief💔 Israeli occupation forces assassinated our beloved journalist Shireen Abu Akleh while covering their brutality in #Jenin this morning. RIP our martyr🕊❤️ @IntlCrimCourt #IsraeliCrimes #shireen #ShireenAbuAqla #IsraeliApartheid #شيرين_ابو_عاقلة pic.twitter.com/iD8PEQ1gPM



Distintos vídeos muestran a la periodista con chaleco antibalas y con un casco con la palabra ‘press’. El periodista Ali Asmoadi, que ha recibido un disparo en la espalda, ha manifestado que tanto él como otro periodista, y también la reportera fallecida, vestían sus chalecos identificativos.

El portal Palestine Online ha difundido una imagen de la periodista poco antes de que fuera mortalmente tiroteada.

The last photo of Palestinian journalist Shireen Abu Aqleh, taken for her only a few minutes before she was shot dead by Israeli gunfire in Jenin. #ShireenAbuAqleh pic.twitter.com/IRhD38B2qz

— PALESTINE ONLINE 🇵🇸 (@OnlinePalEng) May 11, 2022