Juego sucio contra el sindicalismo (III)

Por Manuel Salguero.

“Si el trabajo fuese tan bueno,

los ricos se lo quedarían para ellos”.

El siguiente articulo es la tercera parte de cuatro textos, en los que se trata de una síntesis sobre el ataque al sindicalismo estadounidense y mundial, en este caso por el Gobierno de EEUU

Acoso antisindicalista. “El Plan Americano”

El Plan Marshall contra la Federación Sindical Mundial, FSM

Se celebra en Lima, Perú, una conferencia de los hombres de confianza de Romualdi, al objeto de fundar la Confederación Interamericana de Trabajadores CIT, cuya tarea principal sería la de aplastar laCTAL.

La CIT la compondrían: Director, Vicente Lombardo Toledano, de México. Secretario, Mujal de Cuba. Presidente, Bernardo Ibáñez, de Chile. Vice-presidente, Meany. Una autentica plataforma de lanzamiento para extenderse por América Latina.

Era un plan para la compra de aliados contra los países socialistas. Le piden a la FSM, que asuma las contrapartidas (no regímenes comunistas)* ya que los gobiernos de los países que se han acogido al plan, lo han aceptado.

*(No regímenes comunistas: sindicatos de empresarios).

1948.- EEUU, Congreso de CIO en Portland (Oregón), en el cual se busca una adecuación a la nueva situación con respecto a la guerra fría. Llevando una solución para el Congreso de 1949. Eso suponía la escisión. (Las presiones para que esto sucediese fueron de alto nivel, aún a finales de los años 60 del siglo pasado había documentos sin desclasificar al respecto).

Entra como abogado asesor general de la CIO a la vez que del sindicato del Acero, Arthur M. Goldberg con gabinete abierto en Chicago. Fue el “arquitecto jefe” de la división en la CIO. Queriendo llevar a la CIO hacia las posiciones de AFOL en los asuntos exteriores, hizo que la CIO saltase y se escindiese. A los tres años fue designado para el cargo de Secretario del Departamento ministerial del Trabajo, poco después pasó a ser Presidente del Tribunal Supremo de Justicia, y después pasaría a ser embajador de Norteamérica en las Naciones Unidas.

1949.- A pesar de todo la línea antiimperialista de CIO continuó hasta 1949, en la que en su Congreso de Cleveland, se expulsa a 10 sindicatos, (un millón de afiliados). Por seguir la primitiva línea “anti guerra fría”. Febrero.- James B. Carey secrt-tesr, sin consultar al Consejo de CIO anuncia su salida de la FSM.

25 de Junio.- Agregados dependientes del Departamento de Estado de 16 embajadas de países del Plan Marshall se reúnen con Meany, Carey y Lovestone, en Ginebra y planean la puesta en marcha la CISL.

1950.- William Green, dirigente de AFOL desde el número de Federationist, lanza su postura imperialista sobre la guerra de Corea.

1951.- George Meany, secretario-tesorero nacional de AFOL. Presenta “la red mundial (de la Federación) en la lucha contra el comunismo”. Cuyo objetivo dice “el de prestar ayuda a los sindicatos libres”. Desde: -La Confederación Internacional de Sindicatos Libres, CISL. -Su comité, Free, Trade Unión Committee, FTUC. -Liga de los Derechos Humanos. (Tapadera de la CIA).

La AFOL. Representación en Alemania, Japón, América Latina, India, etc. Pero dicha representación es meramente norteamericana, todo lo referente a exterior pasa antes por comité de los Sindicatos Libres, FTUC.

1952.- William Green, dirigente de AFOL desde el número de Federationist inserta un saludo a la “Liga Sindical de la China Libre” movimiento organizado por la CIA en Formosa con la cooperación de Chiang Kai-Shek. Green contaba con un millón de miembros en los sindicatos clandestinos del continente asiático.

1953.- Se filtra a la prensa que en Berlín está funcionando una organización de espionaje patrocinada por la Federación Americana del Trabajo. La AFOL, transfiere 10.000 dólares mensuales a la CIA, que a su vez traslada al grupo Kampfgruppe (grupo de combate) que mantiene contacto con grupos del “otro lado” donde mantienen una sección de espionaje.

1954.- Primera aventura paramilitar importante de la CIA.

El Consejo de la AFOL encargó a Meany en el mes de febrero que dirigiera una carta a Jacobo Arbenz Guzmán, presidente de Guatemala, haciendo público su contenido para fines propagandísticos. Le advertía de las consecuencias perjudiciales que pudieran resultar para su país de no cesar la prensa en sus ataques contra el imperialismo USA, si no expurgaba los sindicatos, y no cesaba la ayuda a las campañas de paz, consejos juveniles y asambleas culturales.

Un ejército equipado y entrenado en Honduras por la CIA el mando del coronel Carlos Castillo Armas penetró en Guatemala y después de un par de semanas de lucha derrocó al gobierno. Albenz no era comunista, había; facilitado tierras a los campesinos, reconocido los derechos sindicales y la capacidad organizativa de los mismos, facilitándoles la entrada en United Fruit Company, y fomentado una campaña contra el analfabetismo, fomentando la participación democrática y había suprimido privilegios de compañías extranjeras.

1955.- Carlos Castillo Armas instaura una dictadura, disuelve los sindicatos, despoja a los campesinos de las tierras cultivadas, se hace la United Fruit Company con todos los derechos, y a los que le ayudaron en el derrocamiento los mete en prisión, asesina, los hace desaparecer, o han podido huir al exilio.

