Guillermo Toledo*. LQSomos.

Quienes compartimos tantos momentos con ella supimos enseguida por su comportamiento en sus últimas apariciones en la televisión que aquello no era normal, que esa no era la Verónica que conocíamos, que algo iba realmente muy mal.

Los programas basura de la televisión no tienen ningún problema en exponer de manera repugnante las debilidades de las personas ni los medios en echar gasolina al fuego señalador por ganar unos cuantos televidentes y unos cientos de «me gusta». Da igual que sepan de sobra que su víctima tiene graves problemas emocionales y psiquiátricos. En el caso de ese pozo inmundo conducido por herederas del franquismo llamado Master Chef, no solo no tuvieron problema alguno en hacer caja con los obvios problemas de su concursante, sino que la pusieron más en la picota haciéndola protagonista absoluta de su inmundicia.

Han encontrado muerta en su casa a la gran Verónica Forqué («La Forqué» para sus colegas) y todo parece indicar que fue un suicidio.

Ella ya arrastraba los problemas que arrastraba desde hace años pero, tal vez, lo que han hecho con Verónica los medios y el público ávido de objetivos humanos a los que despellejar en las redes para sentirse algo menos miserables de lo que saben que son, haya sido el detonante definitivo que la ha llevado a hacer lo que parece que ha hecho.

No es nada nuevo, el historial de los medios destrozando a sabiendas las vidas de interminables personas (mayoritariamente mujeres, claro; Amy Winehouse siempre presente) exponiendo y explotando los problemas y las enfermedades de personajes conocidos, es larga.

Y nadie pagó ni pagará nunca por ello. Eso sí, ahora vendrán los programas especiales y los sentidísimos homenajes por parte de aquellos que la pusieron en el punto de mira y explotaron sin miramientos las debilidades de una mujer enferma.

Hasta siempre, compañera Verónica.

* Publicado por el autor en su muro de Facebook

1972. Mi querida señorita, Jaime de Armiñán1974. Un pareja… distinta, José María Forqué1975. País, S.A., Antonio Fraguas, Forges1976. Madrid, Costa Fleming, José María Forqué1976. El segundo poder, José María Forqué1977. La guerra de papá, Antonio Mercero1977. La última bandera, Ottokar Runze1978. Las truchas, José Luis García Sánchez1978. Los ojos vendados, Carlos Saura1979. Tiempos de constitución, Rafael Gordon1980. El canto de la cigarra, José María Forqué1984. ¿Qué he hecho yo para merecer esto?, Pedro Almodóvar1985. Sé infiel y no mires con quién, Fernando Trueba1986. Matador, Pedro Almodóvar1986. El año de las luces, Fernando Trueba1987. La vida alegre, Fernando Colomo1987. Moros y cristianos, Luis García Berlanga1989. Bajarse al moro, Fernando Colomo1990. Don Juan, mi querido fantasma, Antonio Mercero1991. Salsa rosa, Manuel Gómez Pereira1992. Orquesta Club Virginia, Manuel Iborra1993. Kika, Pedro Almodóvar1993. Amor propio, Mario Camus1993. ¿Por qué lo llaman amor cuando quieren decir sexo?, Manuel Gómez Pereira1994. Siete mil días juntos, Fernando Fernán Gómez1995. ¿De qué se ríen las mujeres?, Joaquín Oristrell1997. El tiempo de la felicidad, Manuel Iborra1999. Pepe Guindo, Manuel Iborra2001. Clara y Elena, Manuel Iborra2001. I Love You Baby, Alfonso Albacete y David Menkes2001. Sin vergüenza, Joaquín Oristrell2005. Reinas, Manuel Gómez Pereira2006. La dama boba, Manuel Iborra2008. Enloquecidas, Juan Luis Iborra2012. Ali, Paco R. Baños2016. Tenemos que hablar, David Serrano2018. Hacerse mayor y otros problemas, Clara Martínez Lázaro2019. Remember me, Martín Rosete2020. Salir del ropero, Ángeles Reiné2021. A mil kilómetros de la Navidad, Álvaro Fernández Armero2021. Espejo, espejo, Marc Crehuet

