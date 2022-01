La OTAN como religión

Por Alfred De Zayas. LQSomos.

«Bienaventurados los que poseen y ocupan. Lo que es mío es mío, lo que es tuyo es negociable. Lo que ocupo, lo he robado limpiamente…»

La controversia Estados Unidos/OTAN/Ucrania/Rusia no es del todo nueva. Ya vimos el potencial de graves problemas en 2014, cuando los Estados Unidos y los Estados europeos interfirieron en los asuntos internos de Ucrania y se confabularon de forma encubierta/oculta en el golpe de Estado contra el presidente democráticamente elegido de Ucrania, Víktor Yanukóvich, porque no estaba jugando el juego que le había asignado Occidente. Por supuesto, nuestros medios de comunicación aclamaron el golpe como una “revolución de colores” con todos los adornos de la democracia.

La crisis de 2021/22 es una continuación lógica de las políticas expansionistas que la OTAN ha llevado a cabo desde la desaparición de la Unión Soviética, como han indicado desde hace tiempo numerosos profesores de derecho internacional y de relaciones internacionales, como Richard Falk, John Mearsheimer, Stephen Kinzer y Francis Boyle. El enfoque de la OTAN pone en práctica la pretensión de Estados Unidos de tener una “misión” para exportar su modelo socioeconómico a otros países, a pesar de las preferencias de los Estados soberanos y la autodeterminación de los pueblos.

Aunque se ha demostrado que las narrativas de Estados Unidos y de la OTAN son inexactas y a veces deliberadamente mendaces en numerosas ocasiones, el hecho es que la mayoría de los ciudadanos del mundo occidental creen acríticamente lo que se les dice. La “prensa de calidad”, incluyendo el New York Times, el Washington Post, The Times, Le Monde, El País, el NZZ y el FAZ, son todos cámaras de eco eficaces del consenso de Washington y apoyan con entusiasmo la ofensiva de relaciones públicas y de propaganda geopolítica. Creo que se puede decir sin temor a equivocarse que la única guerra que ha ganado la OTAN es la guerra de la información. Los medios de comunicación corporativos, cómplices y obedientes, han conseguido persuadir a millones de norteamericanos y europeos de que las narrativas tóxicas de los Ministerios de Asuntos Exteriores son realmente ciertas. Creemos en el mito de la “Primavera Árabe” y del “EuroMaidán”, pero nunca oímos hablar del derecho de autodeterminación de los pueblos, incluidos los rusos de Donetsk y Lugansk, y de lo que podría llamarse fácilmente la “Primavera de Crimea”.

A menudo me pregunto cómo es posible, cuando sabemos que Estados Unidos mintió deliberadamente en conflictos anteriores para hacer aparecer la agresión como “defensa”. Nos mintieron en relación con el incidente del “Golfo de Tonkín”, las supuestas armas de destrucción masiva en Irak. Hay abundantes pruebas de que la CIA y el M15 han organizado eventos de “falsa bandera” en Oriente Medio y en otros lugares. ¿Por qué las masas de gente educada no toman distancia y cuestionan más? Me atrevo a postular la hipótesis de que la mejor manera de entender el fenómeno de la OTAN es verlo como una religión secular. Entonces se nos permite creer en sus narrativas inverosímiles, porque podemos tomarlas por fe.

Por supuesto – la OTAN no es una religión de Bienaventuranzas y del Sermón de la Montaña (Mateo V, 3-10), excepto por una Bienaventuranza típicamente occidental – Beati Possidetis – bienaventurados los que poseen y ocupan. Lo que es mío es mío, lo que es tuyo es negociable. Lo que ocupo, lo he robado limpiamente. Cuando miramos a la OTAN como una religión, podemos entender mejor ciertos acontecimientos políticos en Europa y Oriente Medio, Ucrania, Yugoslavia, Libia, Siria, Irak.

La OTAN se ha convertido en la religión perfecta para los matones y los belicistas, al igual que otras ideologías expansivas del pasado

El credo de la OTAN es un tanto calvinista: un credo por y para los “elegidos”. Y, por definición, los occidentales somos los “elegidos”, es decir, “los buenos”. Sólo nosotros tendremos la salvación. Todo esto se puede tomar por fe. Como toda religión, la religión de la OTAN tiene su propio dogma y léxico. En el léxico de la OTAN, una “revolución de colores” es un golpe de Estado, la democracia es co-terminante con el capitalismo, la intervención humanitaria implica un “cambio de régimen”, el “estado de derecho” significa NUESTRAS reglas, el “Satán Nº 1” es Putin, y el Satán Nº 2 es Xi Jinping.

¿Podemos creer en la religión de la OTAN? Claro, como escribió el filósofo romano/cartaginés Tertuliano en el siglo III d.C. – credo quia absurdum. Creo en ella porque es absurda. Peor que la variedad de absurdos de jardín: requiere mentir constantemente al pueblo estadounidense, al mundo y a la ONU.

¿Ejemplos? El montaje propagandístico de las WMD en 2003 no fue un simple “pia fraus” -o mentira piadosa-. Estaba bien orquestado y había muchos actores. Lo triste es que un millón de iraquíes pagaron con sus vidas y su país quedó devastado. Como estadounidense, yo y muchos otros gritamos “no en nuestro nombre”. ¿Pero quién escuchó? El Secretario General de la ONU, Kofi Annan, calificó repetidamente la invasión de contraria a la Carta de la ONU, y cuando fue acorralado por los periodistas para que se aclarara, afirmó que la invasión era “una guerra ilegal”. Peor que una mera guerra ilegal, fue la más grave violación de los Principios de Nuremberg desde los Juicios de Nuremberg: una verdadera revuelta contra el derecho internacional. No sólo Estados Unidos, sino la llamada “coalición de voluntarios”, 43 Estados ostensiblemente comprometidos con la Carta de la ONU y con el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, atacaron deliberadamente el Estado de Derecho internacional.

Uno pensaría que después de que a uno le hayan mentido en asuntos de vida o muerte, se instalaría un sano escepticismo, un cierto grado de precaución, que la gente racional pensaría “¿no hemos oído este tipo de propaganda antes?” Pero no, si la OTAN es realmente una religión, a priori tomamos sus pronunciamientos por fe. No cuestionamos a Jens Stoltenberg. Parece haber un acuerdo tácito de que mentir en asuntos de Estado es “honorable” y que cuestionarlo es “antipatriótico”, de nuevo el principio maquiavélico de que el supuesto buen fin justifica los malos medios.

La apostasía es uno de los problemas de cualquier religión. Suele ocurrir cuando los líderes de una religión mienten descaradamente a los fieles. Cuando la gente pierde la fe en el liderazgo actual, busca otra cosa en la que creer, por ejemplo, la historia, la herencia, la tradición. Me atrevo a considerarme un patriota estadounidense -y un apóstata de la religión de la OTAN- porque rechazo la idea de “mi país está bien o está mal”. Quiero que mi país tenga razón y haga justicia – y cuando el país va por el camino equivocado, quiero que vuelva a los ideales de la Constitución, de nuestra Declaración de Independencia, del discurso de Gettysburg – algo en lo que todavía puedo creer.

La OTAN se ha convertido en la religión perfecta para los matones y los belicistas, al igual que otras ideologías expansivas del pasado. En el fondo, los romanos estaban orgullosos de sus legiones, los granaderos franceses morían gustosamente por las glorias de Napoleón, los soldados aplaudían por miles las campañas de bombardeo sobre Vietnam, Laos y Camboya.

Personalmente, veo a la OTAN en la tradición del matón del pueblo. Pero la mayoría de los estadounidenses no pueden saltar sobre sus propias sombras. Emocionalmente la mayoría de los estadounidenses no tienen la temeridad de rechazar nuestro liderazgo. Quizás porque la OTAN se autoproclama como una fuerza positiva para la democracia y los derechos humanos. Yo preguntaría a las víctimas de los drones y del uranio empobrecido en Afganistán, Irak, Siria y Yugoslavia qué piensan del pedigrí de la OTAN.

Muchas religiones son solidarias, se engrandecen a sí mismas y se basan en la premisa de que ellas y sólo ellas poseen la verdad, y que el diablo amenaza esa verdad. La OTAN es una religión solipsista clásica, autosuficiente, autocomplaciente, basada en la premisa de que la OTAN es por definición la Fuerza buena. Un solipsista es incapaz de reflexionar sobre sí mismo, de hacer autocrítica, incapaz de ver a los demás como a sí mismo, con puntos fuertes y débiles, y posiblemente también con algunas verdades.

La OTAN se basa en el dogma “excepcionalista” practicado por Estados Unidos durante más de dos siglos. De acuerdo con la doctrina del “excepcionalismo”, tanto Estados Unidos como la OTAN están por encima del derecho internacional, incluso por encima del derecho natural. “Excepcionalismo” es otra expresión del lema romano “quod licet Jovi, non licet bovi” – lo que puede hacer Júpiter – no está ciertamente permitido para el común de los mortales como nosotros – Nosotros somos los “Bovi”, los bovinos.

Además, en Occidente nos hemos acostumbrado tanto a nuestra “cultura del engaño” que reaccionamos sorprendidos cuando otro país no acepta sin más que le hemos engañado. Esta cultura del engaño se ha convertido en algo tan natural para nosotros, que ni siquiera nos damos cuenta cuando engañamos a otra persona. Es una forma de comportamiento depredador que la civilización aún no ha conseguido erradicar.

Desgraciadamente, muchos norteamericanos y europeos siguen creyendo en la narrativa de la OTAN, quizás porque es fácil y reconfortante pensar que somos los “buenos” y que los graves peligros “ahí fuera” hacen que la OTAN sea necesaria para nuestra supervivencia

Pero, sinceramente, ¿no es la OTAN también un reflejo del imperialismo del siglo XXI, afín al neocolonialismo? La OTAN no sólo provoca y amenaza a sus rivales geopolíticos, sino que en realidad saquea y explota a sus propios Estados miembros, no para su propia seguridad, sino en beneficio del complejo militar-industrial. Debería parecer obvio para todos -pero no lo es en absoluto- que la seguridad de Europa reside en el diálogo y el compromiso, en la comprensión de los puntos de vista de todos los seres humanos que viven en el continente. La seguridad nunca fue idéntica a la carrera armamentística y al ruido de sables.

Según la narrativa dominante, los crímenes cometidos por la OTAN en los últimos 73 años no son crímenes sino errores lamentables. Como historiador -no sólo como jurista- reconozco que podemos estar perdiendo la batalla por la verdad. Es bastante probable que dentro de treinta, cincuenta, ochenta años, la propaganda de la OTAN se erija como la verdad histórica aceptada, sólidamente cimentada y repetida en los libros de historia. Esto se debe en parte a que la mayoría de los historiadores, al igual que los abogados, son plumas de alquiler. Olvídate de la ilusión de que a medida que pasa el tiempo aumenta la objetividad histórica. Por el contrario, todas las patrañas que los testigos presenciales pueden desacreditar hoy se convierten en la narración histórica aceptada una vez que todos los expertos han muerto y ya no pueden desafiar la narración. Olvídense de los documentos desclasificados que contradicen el relato, porque la experiencia demuestra que sólo en muy pocas ocasiones pueden derribar una mentira política bien arraigada. De hecho, la mentira política no morirá hasta que haya dejado de ser políticamente útil.

Desgraciadamente, muchos norteamericanos y europeos siguen creyendo en la narrativa de la OTAN, quizás porque es fácil y reconfortante pensar que somos los “buenos” y que los graves peligros “ahí fuera” hacen que la OTAN sea necesaria para nuestra supervivencia. Como escribió Julio César en su “De bello civile” – quae volumus, ea credimus libenter. Lo que queremos creer, lo creemos – en otras palabras, mundus vult decepi – el mundo en realidad quiere ser engañado.

Visto objetivamente, la expansión de la OTAN y la provocación incesante a Rusia fue y es un peligroso error geopolítico, una traición a la confianza que le debemos al pueblo ruso, y lo que es peor, una traición a la esperanza de paz que comparte la gran mayoría de la humanidad. En 1989/91 tuvimos la oportunidad y la responsabilidad de garantizar la paz mundial. La arrogancia y la megalomanía acabaron con esa esperanza. El complejo militar-industrial-financiero depende de la guerra perpetua para seguir obteniendo miles de millones de dólares de beneficios. 1989 podría haber inaugurado una era de aplicación de la Carta de las Naciones Unidas, de respeto del derecho internacional, de conversión de las economías que dan prioridad a los militares en economías de seguridad humana y de servicios humanos, de recorte de los presupuestos militares inútiles y de orientación de los fondos liberados hacia la erradicación de la pobreza, la malaria, las pandemias, la dedicación de mayores fondos a la investigación y el desarrollo en el sector de la salud, la mejora de los hospitales y las infraestructuras, la lucha contra el cambio climático, el mantenimiento de las carreteras y los puentes…

¿Quiénes son los responsables de esta enorme traición al mundo? El difunto presidente George H. W. Bush y la difunta primera ministra británica Margaret Thatcher, junto con sus sucesores y todos sus asesores neoconservadores y defensores del “excepcionalismo”, junto con los grupos de reflexión y los expertos que los aclamaron.

¿Cómo fue posible esta traición? Sólo mediante la desinformación y la propaganda. Sólo con la complicidad de los medios de comunicación corporativos, que aplaudieron la idea de Fukuyama del “fin de la historia” y de “el ganador se lo lleva todo”. Durante un tiempo la OTAN se regodeó en la ilusión de ser el único hegemón. ¿Cuánto duró esta quimera del mundo unipolar? ¿Y cuántas atrocidades cometió la OTAN para imponer su hegemonía en el mundo, cuántos crímenes contra la humanidad se cometieron en nombre de la “democracia” y los “valores europeos”?

Los medios de comunicación corporativos jugaron obedientemente el juego declarando a Rusia y China como nuestros enemigos jurados. Cualquier discusión razonable con los rusos y los chinos fue y es tachada de “apaciguamiento”. ¿Pero no deberíamos mirarnos al espejo y reconocer que los únicos que debemos “apaciguarnos” somos nosotros? De hecho, tenemos que calmarnos y dejar de agredir a todos los demás: detener las ofensivas tanto militares como informativas.

Si hay un país al que le importa muy poco el estado de derecho internacional -también conocido como el “orden internacional basado en normas” de Blinken- es, por desgracia, mi país, Estados Unidos de América.

Entre los tratados que Estados Unidos no ha ratificado se encuentran la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados, el Estatuto de la CPI, la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, el Tratado de Cielos Abiertos, el Protocolo Facultativo de la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas, el Protocolo Facultativo de la Convención de Viena sobre Relaciones Consulares, la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño, la Convención sobre Trabajadores Migrantes, la Convención sobre Derechos Económicos, Sociales y Culturales…

A fin de cuentas, entendemos que ni Huntington ni Fukuyama acertaron en el siglo XXI, sino Orwell.

* Profesor de la Escuela Diplomática de Ginebra. Fue experto independiente de la ONU para la promoción de un orden internacional democrático y equitativo entre 2012 y 18. PIA Global

– LoQueSomos: OTAN No

