La OTAN es una amenaza híbrida y no la migración

Por Jorge Izquierdo*. LQSomos.

España quiere que la OTAN señale la migración como una «amenaza híbrida» en su hoja de ruta política. En un día, del 29 al 30 de junio en Madrid, se redactará el “Concepto Estratégico” de la OTAN para la próxima década. Es evidente por tanto que ya está todo decidido. Lo que harán los países miembros de la OTAN será admitir a nuevos miembros Finlandia y Suecia y gritar a los cuatro vientos que se acepta aumentar el gasto militar hasta el infinito y más allá. En esa huida hacía adelante, de la que España también participa, puestos a buscar transemigos en el este de Europa —un transenemigo es el que transiciona de socio al que se ha comprado materias primas como gas y petróleo durante lustros y de repente pasar a ser un enemigo terrible cuando se descubre que es un sátrapa— se está intentando que también los haya en el llamado flanco sur. ¡Enemigos, enemigos! ¡Amenazas, amenazas¡. Quien tiene un enemigo tiene un tesoro y si tienes varios la industria de armamento tiene la multiplicación del negocio garantizado durante décadas.

¿La OTAN es la dentadura postiza de la Unión Europa?

En los albores de lo que ahora es la Unión Europea a Estados Unidos se la traía floja el sistema europeo. La OTAN que data del año 1949 era la organización más importante de Europa y medio mundo, casi tanto o más que la propia ONU. El que seis países europeos pusieran una Comunidad Económica Europea (CEE/CE) en 1958 para aumentar cooperación económica mientras explotaban al llamado tercer mundo no representaba un problema para la Alianza. La independencia de África no comienza, y no acaba, hasta 1959 y a fin de cuentas los fundadores de la CEE/CE: Alemania, Bélgica, Francia, Italia, Luxemburgo y Países Bajos ya formaban parte de la OTAN desde sus inicios.

¿Quién fue primero la OTAN o la UE? Creo que ya queda claro. Sobre la boca destrozada por la guerra de Europa se colocó una prótesis, o dentadura híbrida, la OTAN, de la misma forma que en ortodoncia ese tipo de dentadura se utiliza para sustituir totalmente una o las dos arcadas mandibulares de un paciente. Desde el año 1949 los dientes de Europa son los de los Estados Unidos de la OTAN. Aunque en muchos libros de historia gusta de explicarse que la OTAN nace por la preocupación occidental tras el golpe de Praga de 1947 que lleva consigo la victoria del Partido Comunista en Checoslovaquia, la gran paradoja es que ese mismo 1947, Estados Unidos formuló la Doctrina Truman que básicamente consistió en apoyar activamente una serie de dictaduras en Grecia, Turquía e Irán para garantizar que estos estados no cayeran bajo la influencia soviética. Apoyados y bien apoyados, cuatro años después de ser creada , en 1952, se unieron a la OTAN dos de esas auténticas dictaduras Reino de Grecia y Turquía.

Para más inri en 1954, dos años después, de la flamante entrada de por la (ultra) derecha Grecia en la OTAN, la Unión Soviética sorprendía al «mundo occidental » al solicitar entrar en la OTAN y así mantener la paz en Europa y reducir la locura armamentista. La propuesta fue rechazada y nunca del todo explicada. No era ninguna broma, aunque Estados Unidos lo considerase un caballo de Troya. Muchos años después con el peligrosisimo Gorbachov en el poder, el propio líder soviético declaró en una entrevista a la cadena NBC de televisión norteamericana: ¿Por qué no volvemos a ser aliados?.

Lo demás es historia, la llamada Guerra Fría comienza un año después en 1955 cuando se crea El Pacto de Varsovia.

Y volvemos al inicio de este artículo. Nuestra España quiere que la migración sea una amenaza híbrida. Es lógico, si el país entero es un bar/hotel no te interesa que venga mucha gente sin pagar. Acabará funcionando. Pero ¿Qué es una amenaza híbrida? Parece ser que la Unión Europea, cuyos dientes recordemos que son los Estados Unidos de la OTAN, el concepto de amenaza híbrida consiste en una acción coordinada y sincronizada, que ataca deliberadamente las vulnerabilidades sistémicas de los estados democráticos y sus instituciones, a través de una amplia gama de medios. Dicho así, podría ser cualquier cosa: visto lo visto, hasta la OTAN puede ser una amenaza híbrida si algún día este país, España, decide democráticamente salirse de la OTAN o votar por una III República. No lo digo yo, lo dice la historia: Italia en los 70 fue amenazada por Estados Unidos en caso de que ganase el Partido Comunista las elecciones o la misma Grecia que jamás ha vuelto a levantar cabeza desde que se la cortaron los coroneles de la ultraderecha. La OTAN es una amenaza para este país y no la migración.

* Bracero del funcionamiento y mantenimiento de esta web, parte del Colectivo LoQueSomos. Miembro de Wikimedia. Más artículos del autor

Síguenos en redes sociales… Mastodon: @LQSomos@nobigtech.es Diaspora*: lqsomos@wk3.org Telegram: LoQueSomosWeb Twitter: @LQSomos Facebook: LoQueSomos Instagram: LoQueSomos