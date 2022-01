La persecución judicial del 1-O continúa

Agencia Mp3*. LQSomos.

Piden 9 años de prisión para un manifestante

“Se me está juzgando por mis ideas y por ejercer mi derecho a manifestarme”, ha reflexionado Bartés

La represión en forma de juicios para castigar a los manifestantes de las protestas independentistas continúa bien presente. Un manifestante del 1-O se enfrenta a un total de nueve años y tres meses de prisión en dos causas abiertas por desórdenes públicos, atentado a la autoridad y delito de lesiones. En el primer juicio, el próximo 18 de enero, piden tres años y tres meses de prisión para Brian Bartés por la manifestación frente al Camp Nou de diciembre de 2019, mientras que en un segundo juicio, el día 12 de mayo, el joven se enfrenta a una pena de seis años por la protesta en contra del Consejo de Ministros de diciembre de 2018 en Barcelona.

“Estoy convencido de que no se me está juzgando por unos hechos que yo haya podido llevar a cabo, sino que se me está juzgando por mis ideas y por ejercer mi derecho a manifestarme”, ha dicho este lunes Bartés. Frente a la Audiència de Barcelona, en el passeig de Lluís Companys, donde se celebrarán los dos juicios, Bartés ha atendido a los medios de comunicación para denunciar su caso, entre pancartas y gritos de apoyo de una quincena de concentrados.

El joven se enfrentará la semana que viene, en el primer juicio, a una acusación de atentado contra la autoridad y de lesiones por parte de la Fiscalía, que pide para él dos años de prisión. Además de estos cargos, la Generalitat de Catalunya también reclamaba una imputación por desórdenes públicos, que comporta una pena de 15 meses, pero al final, el agente de los Mossos de Esquadra implicado optó por contratar a un abogado privado. Con todo, la abogada de Alerta Solidaria que defiende a Bartés, Norma Pedemonte, denuncia que la Generalitat no ha llegado a retirar formalmente su acusación.

Dos detenciones

Bartés fue detenido dos veces. La primera, por los sucesos del Camp Nou en diciembre de 2019 en una convocatoria de Tsunami Democràtic. El joven pasó la noche arrestado en la comisaría de Les Corts, de donde él ya temía que saldría con “medidas cautelares”, ha recordado este lunes en declaraciones a los medios.

La segunda detención se produjo en 2020 por la protesta en la Llotja de Mar en contra del Consejo de Ministros, dos años después de que tuviera lugar la concentración, en diciembre de 2018. Este lapso de tiempo entre los hechos y la detención resulta sospechoso para el joven, a quien “le huele mal” la causa abierta, que se juzgará el próximo 12 de mayo.

De hecho, la fecha de este segundo juicio se le ha comunicado este mismo lunes en plena rueda de prensa. Personal de la Audiència de Barcelona se ha acercado al joven para entregarle un documento con la citación. Se trata de una situación “anómala”, según Pedemonte, que considera que se tendría que haber requerido que Bartés fuera al juzgado para notificarle formalmente, “y no solo darle la copia del día en el que tiene el juicio, sino también entregarle la copia de la acusación que se ha formulado contra él”.

“Acaban de salir y le han dado la fecha del juicio como si fuera un fugado, como si no tuviera domicilio o como si no supieran donde encontarlo”, ha criticado la abogada del joven, convencida de que se trata de una “intimidación en toda regla” a ocho días del primer juicio.

En un manifiesto leído este pasado lunes 10 de enero, frente a la Audiència de Barcelona, el grupo de concentrados ha defendido la libertad de Bartés y ha remarcado que no se pueden “descontextualizar” los hechos que se le imputan.

* Traducido por Leticia Palacios

– Nota original: La persecució judicial de l’1-O continua: Demanen 9 anys de presó per un manifestant

