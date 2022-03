La web del Congreso suprime el decreto 138, pero no lo notifica

Por Cristina Calandre Hoenigsfeld. LQSomos.

La página web del Congreso de los Diputados, suprime el párrafo con el Decreto 138, de nombramiento de Francisco Franco, como Jefe del Gobierno del Estado Español y Generalísimo de los Ejércitos, por la Junta de Defensa Nacional.

Como expliqué, hace unos meses en un artículo, me llamó mucho la atención que en la web dedicada a «Cuadernos de Historia», Web del Congreso de los Diputados, se incluyera en el apartado dedicado al periodo de las Cortes Franquistas (1943-77) dicho Decreto que fue publicado por el Boletín Oficial de la Junta de Defensa de 30 de septiembre de 1936, desde Burgos.

Es un primer paso lo conseguido, pero insuficiente, pues si bien estaba mal puesto en dicho lugar, como no me han explicado porque hicieron caso de mi sugerencia, que hice en un correo del 21 de enero del 2022, ahora no puedo seguir el argumento.

Sabemos que para anular dicho decreto, se necesitaría una ley que lo anule con efectos retroactivos, pero no veo otra posibilidad, que se apruebe la Ley de Memoria Democrática, que está paralizada en el Congreso por falta de consenso, y se declare ilegal al régimen franquista, a sus tribunales y nulas sus sentencias.

Con esta última, son varias las webs institucionales que he conseguido que rectificaran, como la de la Historia del CSIC, incluyendo el nombramiento del Dr. Calandre Ibáñez, como subdelegado de la Junta para Ampliación de Estudios (JAE), nombrado en octubre de 1938, por el filólogo Tomás Navarro Tomás.

Las webs de la Biblioteca Nacional y del Ministerio de Cultura (PARES), para que incluyeran en la Biografía de Tomas Navarro Tomas, que fue Secretario de la JAE durante la guerra (1936-39), la web del BOE para que modificaran los periodos de la Gaceta de Madrid y la Gaceta de la República que estaban mal, y también en la web de «Códigos electrónicos» en su estudio del Instituto de España y las Reales Academias, tenía errores.

Por el contrario la web de Patrimonio Nacional, sigue teniendo mal su decreto fundacional, que no fue por una Ley de 1940, sino por una de junio de 1939, donde se cambia el nombre de Patrimonio de la República a Patrimonio Nacional. También la Real Academia de la Lengua, sigue sin modificar la biografía de Tomas Navarro Tomas, incluyendo su puesto en la JAE durante la guerra civil.

Ya solo me faltaría el poder judicial, con el que intente un recurso de revisión que no fue aceptado a trámite, en el 2012. Pero sabemos que son los más franquistas y que interpretan las leyes que tengan que ver con los crímenes franquistas de una manera muy reaccionaria.

Para eso, el Tribunal Supremo actual, es heredero directo del Tribunal franquista, que se creó en contraposición del Tribunal que ya existía en la II República, destruyendo la legalidad republicana.

Recuperarla, sigue siendo una tarea pendiente y urgente.

