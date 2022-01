Manolo Cabrera, que la terra et sigui lleu

Redacción. LQSomos.

Compartimos la nota del colectivo ‘Silenci… Rebel·leu-vos’ ante el fallecimiento de su compañero Manolo Cabrera.

Manolo también fue compañero nuestro, aquí en Madrid tuvimos la suerte de compartir a su lado protestas frente al Tribunal Supremo por la Injusticia. Guardamos su recuerdo como activista comprometido y como excelente persona, su lucha, su solidaridad y su ejemplo lo hacemos también nuestro

Salut company!

Et veiem amb el puny ben alt. Et veiem amb totes les banderes que criden per la llibertat. Amb la republicana espanyola, amb la senyera catalana, amb l’estelada de la independència.

Et veiem a tot arreu. Al Balcó amb la 3a Joventut. Al Silenci davant dels Jutjats de Tarragona. Amb el Silenci davant del Tribunal Suprem. Amb el Silenci davant del Parlament de Catalunya. A Mas d’Enric fent tàndem amb l’Òscar Cid per donar suport a la Carme Forcadell. Davant la presó de Tarragona, davant les Teresianes amb els CDR’s. A Poblet a rebre al Borbó tal com es mereix. A…

Ni acabaríem mai, Manolo, mai.

Et veiem ara al costat de la Montse i et saludem amb un crit d’esperança, de lluita, de força.

Visca la Terra Lliure!

Visca Catalunya Lliure!

Visca la República Catalana!

¡Salud, compañero!

Te vemos con el puño bien alto. Te vemos con todas las banderas que gritan por la libertad. Con la republicana española, con la senyera catalana, con la estelada de la independencia.

Te vemos en todas partes. En el Balcó con la 3a Joventut. En el Silenci ante los Juzgados de Tarragona. Con el Silenci ante el Tribunal Supremo. Con el Silenci ante el Parlament de Catalunya. En Mas d’Enric formando tándem con Oscar Cid para apoyar a Carme Forcadell. Ante la prisión de Tarragona, ante las Teresianas con los CDR’s. En Poblet para recibir al Borbón como se merece. En…

No acabaríamos nunca, Manolo, nunca.

Te vemos ahora, junto a Montse y te saludamos con un grito de esperanza, de lucha, de fuerza.

Visca la Terra Lliure!

Visca Catalunya Lliure!

Visca la República Catalana!

*Traducido para LoQueSomos por Leticia Palacios

– Silenci en LoQueSomos

