Mas millonarios y muchos más pobres: España

España tiene cada vez más ricos (más desigualdad) y ya supera el millón de millonarios… enfrente hay que poner que cada cinco españoles están en riesgo de pobreza, un dato superior a la media comunitaria, se calcula además que un 12% de los niños están en una situación de pobreza severa

Cada vez hay más ricos en el mundo. A pesar de la pandemia, el número mundial de millonarios aumentó en 5,2 millones, hasta alcanzar los 56,1 millones. Como resultado, un adulto necesita ahora más de un millón de dólares para pertenecer al 1% más rico del mundo. Hace un año se necesitaban 988.103 dólares para formar parte de este selecto club.

A pesar de que la pandemia provocó que las personas más pobres en nuestro país perdieran, proporcionalmente, hasta siete veces más renta que las más ricas, España supera ya el millón de millonarios.

El número de millonarios en España aumentará en un 57% de aquí a 2025, pasando de 1,14 a 1,8 millones, de acuerdo al informe anual sobre riqueza global que ha publicado el banco Credit Suisse.

Esta proyección guarda relación con el aumento estimado del 39% de la riqueza global en los próximos cinco años, que alcanzará los 583 billones de dólares en cinco años, frente a los 418 billones de finales de 2020.

Colas del hambre

Frente a este informe de exclusivos ricos, esta el reciente informe de Cáritas, mayo, que sitúa a España como el segundo país de la Unión Europea (UE) con el mayor índice de pobreza infantil, superado sólo por Rumanía. El estudio señala la reducción de las prestaciones sociales por parte del Gobierno y las medidas de austeridad como los causantes de la situación. El estudio revela, además, que el 12 % de la población española que trabaja no gana suficiente para escapar de la pobreza en un país que, junto con Grecia, ha experimentado el mayor incremento del desempleo desde el inicio de la crisis. Como consecuencia, muchos ciudadanos se han visto obligados a buscar trabajo en el extranjero, por lo que en 2011 la emigración se cifró en el 1,1 % de la población española. El responsable de Cáritas Europa recordó que en España hay más de 6 millones de personas sin trabajo y se refirió a los jóvenes que no podrán recibir una pensión adecuada por no haber trabajado el tiempo suficiente como la «generación pérdida», cuya actual situación tendrá un «impacto enorme» en su futuro.

El informe de Cáritas se suma al informe, presentado en enero de este año, sobre “El estado de la pobreza en España”, llevado a cabo por la EAPN-ES (European Anti Poverty Network-Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social en España), una red de ONG comprometidas por la inclusión social de personas que sufren pobreza y exclusión social en nuestro país: “El 20,7 % de la población española, es decir, unos 9,7 millones de personas, están en riesgo de pobreza. La cifra supone una mejora de ocho décimas con respecto a los datos del año pasado, con una reducción de 350.000. Además, aún se mantiene por encima de los registros anteriores a la crisis: actualmente hay unas 653.000 personas más en riesgo de pobreza”.

Ese 21% de personas en riesgo de pobreza en España es un porcentaje que, además, se sitúa más de 3 puntos por encima de la media de la UE, que está en torno a un 17%. Asimismo, países de nuestro entorno como Francia (15%) o Alemania (13%) están por debajo de esa media. Solo Italia (20% aproximadamente) se acerca a la cifra de España.

Entre las razones por las que la riqueza ha aumentado en plena crisis sanitaria, está el continuó crecimiento de los mercados bursátiles, que alcanzaron niveles récord a finales de 2020, así como la apreciación del sector inmobiliario, estimulado por los bajos tipos de interés y los ahorros imprevistos que una parte de la población hizo durante los confinamientos.

Para los autores de este informe queda claro que la riqueza continuará su curva ascendente y que el número de millonarios (actualmente de 56 millones) llegará a los 84 millones a nivel mundial en 2025, y el número de personas ultra mega ricas llegará en el mismo periodo a los 344.000.

Estados Unidos, China, Alemania, Reino Unido y Japón son los cinco primeros países que concentran el mayor número de ultra mega ricos.

