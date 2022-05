No iréis a ninguna parte sin memoria, y no se puede tener memoria -la de fondo- sin cultura. Hay cosas que no se pueden puentear. Y no, esa cultura no es de títulos, sino de tener una relación sanguínea con las palabras ‘libertad’ y ‘experiencia’, como en literatura. Jesús Gómez Gutiérrez

