“Motxiladun Umeak”, contra la política de la venganza

Tal como anunciamos la semana pasada, este pasado lunes 10 se realizó en el Teatro del barrio de Madrid una acto a favor de los Derechos Humanos y la convivencia organizado por la iniciativa madrileña de Acercar-Convivir, en el que se denuncio política penitenciaria de excepción, que no solo vulnera los derechos de las personas presas, sino que supone un castigo extraordinario para sus familias y seres queridos, quienes no han cometido delito alguno.

Aquí os dejamos un vídeo del coloquio y fotos del acto, junto a la nota de prensa de la iniciativa Acercar-Convivir.



Nota de prensa:

El lunes 10 de junio, en el madrileño Teatro del Barrio, Tuvo lugar la proyección del documental de ETB “Motxiladun Umeak” (Niñ@s de la Mochila), que trata sobre las consecuencias que la política de alejamiento de las y los presos vascos tiene en sus familiares, y en concreto, en las niñas y niños que, para poder visitar a sus padres o madres, se ven obligados a hacer viajes semanales de cientos de kilómetros.

Tras la proyección, se realizó una mesa redonda que moderó la abogada y periodista Beatriz Talegón, en la que también participaron Joseba Azkarraga, portavoz de la red ciudadana SARE, y Xabier Madariaga, periodista y presentador del documental.

Con una sala repleta, se abordó la necesidad de cambiar la política penitenciaria de excepcionalidad, dado que las familias de las personas presas se ven sometidas a un castigo añadido que poco o nada tiene que ver con la justicia. También se incidió en la importancia de que los medios de comunicación se hagan eco de este problema, que, si bien parece no estar de actualidad, sigue afectando cada semana a más de doscientas familias. Se recordó que, a lo largo de estos años, 16 personas han fallecido y muchas más han sufrido graves heridas en accidentes de tráfico como consecuencia de la política de alejamiento, el cual obliga a las familias a recorrer una distancia promedio de 1.300km semanales. Por último, se incidió en el hecho de que las propias personas presas deberían tener acceso a una política penitenciaria que respetara sus derechos elementales contemplados en la propia legislación, tales como el cambio de grado o la excarcelación para quienes padecen enfermedades graves e incurables.

Acudieron al acto, entre otras personas:

Javier Sádaba (filósofo)

Begoña Lalana (abogada)

Elena Ortega (Madres contra la represión)

Rommy Arce (ex concejala de Ahora Madrid)

Montserrat Garcelán (ex concejala de Ahora Madrid)

Álvaro Minguito (periodista)

Manuel Blanco Chivite (editor, represaliado político del franquismo)

Jaime Pastor (politólogo)

José María Ripalda (filósofo)

Pablo Mayoral Rueda (presidente de La Comuna, represaliado político del franquismo)

Txepe Lara (productor de cine)

Isaac Rosa (escritor) y Endika Zulueta (abogado) no pudieron asistir al acto, si bien enviaron escritos de apoyo al mismo.

El acto fue organizado por el colectivo madrileño Acercar – Convivir.

#MadridPorElAcercamiento

