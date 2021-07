Muere Esther Bejarano, superviviente del Holocausto

Contradicciones

Coño, no sé como no se le ocurrió al generalísimo esa excusa canallesca de ‘para gobernar hay que asumir contradicciones’ (o sea, traicionar a tu madre, al pobre de la esquina, al país, etc.). Pero vamos, que muy progresista, lo que se dice muy progresista, no es. Jesús Gómez Gutiérrez