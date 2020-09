Música contra la monarquía: Felipe ¿cuándo te vas?

Agencia Mp3. LQS. Septiembre 2020

Os invitamos a todos y a todas a participar de nuestra iniciativa; si sois artistas, con vuestra creatividad y vuestras canciones, desde todo el arco musical existente: desde el blues al rap, desde el flamenco a la canción de autor, desde el punk al pop, desde la electrónica al heavy metal

Hoy comienza el plazo de presentación de temas para el Combate de Artistas Felipe, cuándo te vas?

Arranca con ilusión y esperamos disfrutar, reír y llorar con todos los temas que mandéis, y que con la difusión de este concurso musical se pueda aportar un granito de arena al fin de esta institución anacrónica y heredera del franquismo.

Como ya hicieron l@s artistas plástic@s con la exposición Arte Guillotina, que sigue de gira y pronto abrirá en Madrid, ahora es el turno de la música.

¡Frente a los desmanes regios, arpegios! ¡Frente a la fuga del emérito, nuestra tocata! ¡Frente a la monarquía, polifonía!

¡Anímate y contribuye con tu música al fin de la monarquía!

Manifiesto – programa “Felipe ¿cuándo te vas?”

Qué queremos

Felipe de Borbón, el actual monarca, por mucho que se le quiera blanquear y defender desde los medios felpudo y desde las instituciones del Estado que todavía ignoran el hartazgo y el creciente malestar popular contra la institución que representa, tiene que ser consciente de que ha llegado el momento de que la monarquía consuma mucho más temprano que tarde su último día de existencia en el Estado español, si realmente queremos vivir en una auténtica democracia.

Por tanto, la pregunta es obligada: Felipe, ¿cuándo te vas?

¿Por qué?

Desde diciembre de 1978, el Estado español tiene como norma superior de su ordenamiento jurídico un texto constitucional en cuyo primer artículo se afirma categóricamente que la soberanía nacional reside en el pueblo español, del que emanan todos los poderes del Estado. Pero al mismo tiempo y en ese mismo artículo, se afirma con la misma rotundidad que la forma política del Estado español es la Monarquía parlamentaria. Lo cual es una contradicción irresoluble, porque los poderes que esa constitución otorga a quien ostente la corona, son de su absoluta y completa competencia y puede ejercerlos a voluntad, estando entre ellos nada menos que el mando supremo de las fuerzas armadas. Nada que ver con un poder legítimo, otorgado por el conjunto del pueblo español, cuya soberanía termina donde empiece la voluntad del monarca.

Por si ya de por sí no fuera suficientemente absurda, anacrónica y rancia la existencia de esa arcaica y antidemocrática forma de Estado, cuya jefatura se adquiere por herencia y no por voluntad popular expresada mediante un libre proceso electoral, en los más de 40 años que llevamos de restauración monárquica-borbónica, esta institución ha operado con una opacidad y una ausencia absoluta de transparencia aprovechándose de generosos presupuestos públicos, habiéndose descubierto al final no solamente los negocios sucios y los delitos del yerno de Juan Carlos de Borbón, el patéticamente célebre “Duque empalmado” sino los enjuagues y los chanchullos del ahora llamado “rey emérito”, que ante el insoportable bochorno producido por sus cacerías de elefantes, sus regalos a sus amantes, sus cuentas bancarias secretas, sus máquinas de contar dinero y su impresentable comportamiento, acabó huyendo a escondidas, de manera cobarde, como un delincuente y con su familia ocultando su paradero y gastando recursos públicos en su dorado exilio.

Cómo

Para que Felipe entienda que tiene que tomar esa decisión cuanto antes, quienes estamos detrás de esta iniciativa queremos mostrar como el mundo de la cultura, hoy la música y las artes plásticas, mañana las artes escénicas y audiovisuales, todo el tejido cultural está por plasmar ese anhelo, esa aspiración colectiva de que la monarquía pase definitivamente a la historia. Al lado de otras iniciativas culturales, como la exposición “Arte Guillotina”, iniciamos esta suerte de combate de bandas y artistas musicales, organizado a modo de concurso para que todos vosotros y todas vosotras elijáis las canciones que mejor reflejan esa aspiración, ese anhelo de que la monarquía desaparezca.

¡Participa!

Os invitamos a todos y a todas a participar de nuestra iniciativa; si sois artistas, con vuestra creatividad y vuestras canciones, desde todo el arco musical existente: desde el blues al rap, desde el flamenco a la canción de autor, desde el punk al pop, desde la electrónica al heavy metal. Toda libre expresión de ese deseo de libertad que supone acelerar el fin de la monarquía es bienvenido en esta primera fase, que aspiramos a darle continuidad también desde la poesía, la narrativa, el teatro, el cortometraje, el video-juego o el documental. Y en cualquier caso, como espectadores os invitamos igualmente a ver y escuchar lo que los participantes nos envíen, votando vuestras obras preferidas en este concurso y en los siguientes.

Si nadie más se atreve a decírselo, tenemos que ser nosotros y nosotras quien se lo digamos, y bien alto: Felipe ¿cuándo te vas?

De todas depende que sea pronto. Lo más pronto posible.

#CombateDeArtistas #FelipeCuandoTeVas

Para cualquier duda, puedes escribir a: Felipe.cuandotevas@gmail.com

En redes:

– Twitter: @CombateArtistas

– Instagram: @combate_artistas

– Facebook: ¿Felipe cuándo te vas? @combateartistas

– YouTube: canal Felipe cuándo te vas?

