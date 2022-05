Noticias del Sáhara ocupado: resumen informativo Abril 22

Redacción*. LQSomos.

La siguiente relación de noticias, corresponde al pasado mes de abril de 2022, es una muestra aproximada de casos de violación de los Derechos Humanos en el Sáhara Occidental ocupado por Marruecos, en ciudades del sur marroquí con población saharaui y en las cárceles marroquíes con presos políticos saharauis, elaborado por el blog Contramutis*, según organizaciones sociales y diversos medios de información

“Labadil, labadil, aan takrir almasir” (no hay alternativa a la autodeterminación)

Día 1.- Los presos políticos saharauis del grupo de Gdeim Izik Hassan Dah y Zaoui Elhoussine inician una huelga de hambre en la prisión central de Kenitra al norte de Rabat al haber sido ignoradas todas las reivindicaciones que motivaron su huelga de hambre del 23 de marzo de 2022, que duró 48 horas. Hassan y Zaoui reclaman ser trasladados a una prisión del Sáhara Occidental para estar cerca de sus familias, atención médica y ser tratados con respeto por el Ministerio de Prisiones y los funcionarios públicos. Los dos presos fueron sometidos recientemente a tratos inhumanos, como negligencia médica, denegación de su derecho al teléfono y amenazas de funcionarios de prisiones.

Día 1.- El expreso político saharaui Mohamed Salem Bouamoud, de 45 años, miembro del Colectivo de Defensores de los Derechos Humanos Saharauis en el Sáhara Occidental (CODESA), es golpeado por un oficial de las fuerzas de ocupación marroquíes en las oficinas del Distrito 6 de El Aaiún, a donde acudió para solicitar derechos sociales. El comandante Mohammed Al-Hamrani rechazó su petición a pesar de ser padre de tres hijos y residente en el barrio de Maatallah. Llevado a la comisaría, quedó en libertad. Mohamed Salem ya fue detenido en mayo de 2005 por manifestarse por la autodeterminación. Condenado a 15 años junto con un grupo de defensores de los DDHH, durante su detención estuvo en huelga de hambre de 53 días y salió en libertad el 21 de abril de 2006, con otros presos políticos saharauis bajo la presión de organizaciones internacionales y del Parlamento Europeo.

Día 7.- El fotoperiodista David Melero y el activista Oriol Puig son interceptados por la policía marroquí en Tarfaya camino del Sáhara Occidental para llegar a Bojador y entrevistar a la activista saharaui Sultana Jaya, que lleva más de un año y medio en arresto domiciliario ilegal, sufriendo constantes asaltos al domicilio y agresiones y violaciones por parte de las fuerzas de ocupación marroquíes. Los dos ciudadanos españoles son introducidos por la fuerza en un taxi con dirección a Agadir. “A medio camino y en medio de la nada, dos coches se han parado a lado y lado, nos han sacado a la fuerza y nos han agredido físicamente y amenazado”, testifica el activista catalán Oriol Puig. En el aeropuerto de Agadir la policía marroquí les insta a tomar un vuelo de regreso y les amenaza con poner en riesgo su vida si deciden volver a territorio marroquí.

Día 8.- Un colono marroquí ataca a la defensora de los derechos humanos saharaui Sultana Jaya en su casa, en Bojador. El colono marroquí, vestido con una «chilaba», increpa a la activista saharaui, a la que amenaza de muerte y tras unos minutos discutiendo procede a abofetearla. Posteriormente, intenta acceder por la fuerza a la casa de la familia, lo que es impedido por un grupo de jóvenes saharauis que pasan por la calle, que obligan al colono a abandonar el lugar. Sultana Jaya y su familia han sido atacadas en varias ocasiones por colonos marroquíes instigados por las autoridades de ocupación marroquíes.

Día 10.- La salud de los presos políticos saharauis Hassan Dah y Zaoui Elhoussine, en huelga de hambre desde el 1 de abril en la cárcel de Kenitra, es alarmante según sus familiares. Zaoui vomita sangre y tiene un dolor extremo en los riñones y Hassan ha perdido peso. Ambos tienen períodos de inconsciencia. Debido a las extremas torturas que han sufrido desde su detención en 2010, a la negligencia médica y a varias huelgas de hambre, su salud ya era muy frágil. Los huelguistas exigen el traslado a una prisión del Sáhara Occidental, su tierra natal, y el respeto de sus derechos más básicos. Están condenados a 25 años de prisión cada uno.

Día 13.- La policía marroquí interviene violentamente en Smara contra un grupo de desempleados que protestan contra la política de marginación y privación del derecho al trabajo, a la vez que exigen el cese del expolio de los recursos naturales del Sáhara Occidental.

Día 13.- En el transcurso de una concentración de parados en Smara, Abed Al-Mounim Hamadi, hijo del destacado defensor de los derechos humanos Hamadi Mohamed-Lamin Nasiri, es agredido, golpeado y pateado por policías marroquíes, tras lo que pierde el conocimiento. Le han roto los dientes superiores. A su llegada al hospital, presentaba varios hematomas y heridas en la cara, estómago y espalda, así como una hemorragia interna, según información de la Instancia Saharaui contra la Ocupación Marroquí (ISACOM), que indica que “las autoridades de ocupación marroquíes negaron haber llevado a cabo este ataque, atribuyéndolo a personas no identificadas”.

Día 15.- Liberado el preso político saharaui Hamza Bouhriga tras pasar siete meses en prisión. Es recibido por un grupo de saharauis al grito de «libertad, libertad para los hijos del Sáhara libre». Se encontraba en la cárcel de Bouzakarn, en Marruecos. Fue detenido por las fuerzas de seguridad marroquíes el 22 de septiembre tras el allanamiento de su domicilio en la ciudad de Guelmim, al sur de Marruecos, acusado de participar en una manifestación. La Instancia saharaui contra la ocupación marroquí (ISACOM) denunció esta detención y la de otros dos jóvenes por “arbitrarias”, formando parte de una política sistemática de hostigamiento contra los saharauis.

Día 16.- Las fuerzas de ocupación marroquíes golpean a una mujer saharaui que había estado en casa de la activista y defensora de los derechos humanos Sultana Jaya, en Bojador. Zeinab Embarek Babi es arrastrada por el suelo por miembros de la policía marroquí antes de ser detenida y llevada a comisaría. Presenta múltiples heridas y luxación en una mano. Las fuerzas marroquíes tienen establecido un cordón policial en las calles que conducen a la avenida de la casa de Sultana Jaya para impedir protestas.

Día 18.- La Instancia Saharaui contra la Ocupación Marroquí (ISACOM) denuncia la agresión sufrida en Bojador por las mujeres Zainab Mubarak Babi, Umm El-Mouminine Abdullah Ibrahim, Fatima Muhammad al-Hafid, Mbarka Muhammad al-Hafid y Hadjetna Abd al-Mawla por parte de grupos enmascarados vinculados a la policía marroquí. Las mujeres son perseguidas y agredidas violentamente por haberse solidarizado con Sultana Jaya y ondear la bandera de la Republica Árabe Saharaui Democrática (RASD) junto a la familia asediada. Las hermanas Mbarka y Fatima denuncian, además de la violencia física, la presión sobre sus maridos para que impidieran el activismo de sus esposas o se divorciaran de ellas. El marido de Mbarka cedió a las presiones y se divorció.

Día 21.- Policías y paramilitares marroquíes ponen cerco a la familia Dambar, agreden a sus integrantes e impiden a varios saharauis entrar en la casa con motivo del once aniversario del asesinato del joven Said Dambar, al que disparó a bocajarro un policía marroquí en El Aaiún y que se dijo fue un accidente. El policía fue condenado a 15 años de prisión y a la familia no se le permitió asistir al juicio. El juez se negó a que se llevara a cabo una autopsia y solamente le fue imputada culpa al policía Jamal Takermcht, negando cualquier responsabilidad o participación por parte del estado marroquí. La familia ha sufrido represalias diarias desde la muerte de Said Dambar debido a las denuncias que ha hecho a todos los niveles internacionales.

Día 22.- El editor y fotógrafo de Equipe Media Mamine Hachimi es agredido por las fuerzas de ocupación marroquíes junto a su taller del barrio de Matallah, en El Aaiún, cuando grababa a unos colonos ultras de un equipo marroquí que insultan y amenazan a los saharauis.

Día 25.- Los presos políticos saharauis Hassan Dah y Zaoui Lhoussein cumplen 25 días de huelga de hambre en la cárcel marroquí de Kenitra para pedir su traslado a una prisión cerca de sus domicilios en el Sáhara Occidental. Se encuentran en aislamiento y su estado de salud se deteriora cada día que pasa: tienen fuertes dolores en riñones y estómago, han adelgazado 12 kilos, Hassan, y 13, Zaoui. Sufren perdida de la capacidad de hablar y de movimiento y no reciben asistencia médica. No tienen comunicaciones telefónicas con sus familias.

Día 26.- Policías de paisano detienen a los activistas sindicales saharauis Mohamed Laichi y Hasana Lud, estudiantes de la Universidad Ibn Zohr, en Agadir, Marruecos. Se señala juicio para el día 29.

Día 26.- Los presos políticos saharauis Abdelmula Mohamed Al-Hafed, Bachir Brahim Amadour, Al-Bir Kentawi, Aziz Al-Wahidi y Mohamed Dadda, del grupo de estudiantes conocido como “Los Compañeros de El Ouali”, inician una huelga de hambre de cuarenta y ocho horas. Su objetivo: denunciar la represión que sufren los civiles saharauis en las zonas ocupadas y su solidaridad con sus compatriotas Dah y Zawi que llevan 26 días en huelga de hambre.

Día 29.- El juicio contra los estudiantes saharauis Mohamed Laichi y Hasana Lud, de la universidad de Ibn Zohr, detenidos en Agadir, se pospone al día 5 de mayo.

Día 30.- Los presos políticos saharauis del grupo de Gdeim Izik Hassan Dah y Zaoui Elhoussine ponen fin a la Huelga de hambre que iniciaron el 1 de abril ante las promesas de las autoridades penitenciarias de atender sus reivindicaciones: se pusieron en huelga de hambre para denunciar los tratos crueles y degradantes que reciben de los funcionarios de la cárcel y para ser trasladados a un centro penitenciario en el Sáhara Occidental, cerca de sus familias.

* Contramutis

Sáhara – LoQueSomos

