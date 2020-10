Operaçom Jaro. Centros Sociais: Chamamento à solidariedade e denuncia

Agencia Mp3. LQS. Octubre 2020

Os Centros Sociais abaixo assinantes fazemos um chamamento à solidariedade FC e denúncia social ante a petiçom, por parte da fiscalia do Estado Espanhol, de 102 anos de prisom para as 12 pesoas processadas na Operaçom Jaro I e II, assim como a ilegalizaçom das 2 organizaçons implicadas: Causa Galiza e Ceivar. De novo, as forças repressivas do Estado Espanhol, na sua mania persecutória de aniquilar todo quanto atente contra os seus interesses neoliberais e centralistas enraizados baixo a sombra ideológica do franquismo, criminaliza a solidariedade e a luita polos direitos políticos e sociais de todo um povo, inclusive o seu direito de autodeterminaçom -direito legítimo recolhido na DDHH-, coa escusa de servir ambas organizaçons de cobertura e enaltecimento do “terrorismo galego”.

Os Centros Sociais nom somos alheios a estas dinámicas repressivas. Nos últimos anos fomos asaltadas, saqueadas e incorporadas às diferentes campanhas de criminalizaçom contra o independentismo galego saídas das cloacas do estado e que contarom com a inestimável colaboraçom dos meios de (des)informaçom.

A pantasma “Resistência Galega” nom deixa de ser um invento de pesadelo infundado na sociedade através da complicidade dos médios de (des)informaçom para irradiar inseguridade e ódio e poder, assim, justificar as suas actuaçons de “orde e seguridade cidadá nacional” contra quem defende e luita pola liberdade e a justiça social e os direitos dos povos. A defensa da terra nom deberia ser delito, se nom um direito de todas ante a especulaçom, manipulaçom e violência que, dia a dia, recebemos da mao e baixo o controlo das elites políticas e económicas para satisfazer os seus interesses. Por isso cumpre solidariedade social, porque a defensa dos interesses de todas é de responsabilidade e compromisso de todas. Porque nom podemos permitir que os nossos direitos sigam sendo pisados.

Nom podemos deixar que o nosso direito de organizaçom para a denúncia e açom social ante o abandono, repressom e espólio no que se atopa a nossa terra seja castigado.

Porque se tocam a umha, tocam a todas.

Centro social A Gentalha do Pichel (Compostela).

Fundaçom Artábria (Ferrol)

Centro social Gomes Gaioso (Corunha).

Centro social Mádia Leva! (Lugo).

Centro Social Xebra (Burela)

A.C. A Galleira (Ourense)

Centro social O Quilombo (Ponte Vedra).

Centro social Fuscalho (Guarda).

Centro social Faísca (Vigo).

Centro social A Revolta (Vigo)

CSA A Cova dos Ratos (Vigo)

CSOA A Quinta da Carminha (Vigo)

A Casa Colorida (Vigo)

Notas relacionadas:

– Se inicia el juicio de un “montaje policial”

– Solidariedade en movemento: Operaçom Jaro

– Manifesto Nacional de ex-Presos e ex-Presas Políticas

– Manifesto de solidariedade co@s 12 independentistas galeg@s

– La justicia vulnera derechos fundamentales

– ESPECIAL INFORMATIVO: JUÍZO AO INDEPENDENTISMO GALEGO NA AN

Galiza – LoQueSomos

Síguenos en Facebook: LoQueSomos Twitter@LQSomos Telegram: LoQueSomosWeb Instagram: LoQueSomos