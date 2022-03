Pablo González: muchas preguntas, ninguna respuesta

Por Redacción. LQSomos.

No conocemos a Pablo González, sabemos que ejerce en este mundo de la comunicación, que estaba de reportero en Polonia hace 25 días, donde es detenido, incomunicado y encarcelado. No le conocemos, pero nos identificamos con él y ayer, hoy y desgraciadamente mañana queremos llamarnos Pablo González, porque reivindicamos el Derecho a la Información y la Libertad de Comunicación.

Pablo González tiene la mala suerte de tener la nacionalidad española, con la italiana, alemana, francesa, inglesa… ya habría comunicado con su familia, estaría en contacto con su abogado, o incluso en libertad. Esto es la Unión Europea y ser de un país u otro marca diferencias, la inutilidad del gobierno de España vuelve a quedar demostrada en asuntos exteriores, Pedro Sánchez es un servil mamporrero a los pies del imperio, solo vale para recibir ordenes.

Y todo esto ocurre en Polonia un país de la UE, aunque es bueno recordar que hace un mes estaba un “poquito” mal visto por su mala calidad democrática, pero nada como una guerra para pasar a ser de los primeros de la clase.

Las escasas informaciones que vamos recibiendo, nos dicen que es sospechoso-acusado por su nombre de nacimiento (ruso), Pavel Rubtsov, nacido en Moscú de padre ruso y madre española, se trasladó a España en 1991 para vivir con su madre, una vez divorciados sus progenitores.

Por otro lado nos llega que la abogada de oficio asignada ya no le defiende y carecemos de las razones. Su familia sigue sin poder comunicar con Pablo, al igual que su abogado, Gonzalo Boye, quien sigue denunciado que a pesar de haber sido detenido hace tres semanas en Polonia, estado de la UE, todavía no ha podido contactar con él.

Ultimas informaciones

Las ultimas informaciones, que publicaba ayer el diario “El País” hablan de la confirmación oficial de que seguirá en prisión provisional en Polonia hasta el 29 de mayo. A pesar de que la notificación a la familia no ha llegado hasta ahora, esta fechada en ese mismo día del 3 de marzo. Según ‘El País’: “el texto solo explica que el Tribunal Regional de Rzeszów ordenó privar temporalmente de libertad al periodista”.

La familia de Pablo González, colaborador de medios españoles como Naiz, Público o La Sexta, no se cree las imputaciones y defiende que él solo trabajaba como periodista en la zona, a la que había vuelto ahora para cubrir la invasión de Rusia a Ucrania. Tres semanas antes de su arresto en Polonia, ya había sido retenido en Ucrania por los servicios de inteligencia de ese país. En aquel momento, agentes del CNI también contactaron con su entorno en España, según confirmó la ministra de Defensa, Margarita Robles.

¿Dónde están las garantías de DERECHO de un estado europeo?

