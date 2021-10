Pantallazos en movimiento: 11 – 17 octubre

Que la monarquía y los grandes empresarios no sigan utilizando la cultura y la ciencia como excusa. No necesitamos galas de premios, Asturias necesita trabajo digno, derechos y futuro. Oviedo no es su cortijo para desplegar su alfombra roja. No somos súbditos. Solo el pueblo salva al pueblo. Nos vemos el viernes 22 de octubre a las 17:00h en la Pza. de la Escandalera.