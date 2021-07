Pantallazos en movimiento: 12- 18 de julio

Redacción. LQS.

Pantallazos de acá y de allá, información, sucesos, música, arte, nada… una recopilación de LoQueSomos de lo recibido en esta pasada semana en formato vídeo. Sabemos que los hay superiores, pero solo estos son nuestros elegidos…

– Torturas y violencia sexual a personas detenidas en España.

El día anterior lo relataba Naia Zuriarrain, en el vídeo lo relata Saioa Agirre “Me obligaban a hacer ejercicios físicos, sobre todo flexiones y muchas sentadillas, yo estaba desnuda y mientras hacia las sentadillas me pellizcaban los pezones, me tocaron la vagina dos veces…”

Sus torturadores, tan tranquilos. El juez instructor es hoy ministro. Los medios, calladitos. Y ellas, víctimas de torturas y vejaciones, teniendo que testificar desde el banquillo de los acusados en el juicio sumario 13/13 en la AN. Una democracia plena. Desde el minuto 1:03:57

– El machismo no existe

Este vídeo nos relata la situación actual del machismo en España según varios Institutos oficiales de datos. El machismo no existe. O eso es lo que nos quieren hacer creer… Dirección, guión y dirección de Arte: Aida Argüelles. Diseño, animación y sonorización: Laura Llamas. Voz en off: Sara Cobo. Producción: Suricata Lab.

– Laboratorio fotográfico de la protesta en Cuba

¿Qué vemos en los medios de comunicación “serios, objetivos e independientes”? Una sistemática suplantación de identidad en sus fotografías, con un denominador común: población favorable a la Revolución –mayoría social en el país- aparece como contraria a ella. Cuba: protesta y manipulación

– Iglesia de ladrones: bat, bi, hiru, lau, que devuelvan lo robao

La Plataforma en Defensa del Patrimonio ha protagonizado una ruidosa protesta ante un numeroso grupo de curas, obispos y cardenales de la Iglesia Católica que se habían reunido en el Hotel Maissonave de Iruñea para realizar unas jornadas sobre el patrimonio de la Iglesia. Los concentrados les han exigido «que devuelvan lo robado». Inmatriculaciones: El santo robo

– Pres@s vasc@s: Escollos en los itinerarios de reintegración

Un informe de Behatokia (Foro Social Permanente) detalla los «escollos» sobrevenidos en la Audiencia Nacional contra el proceso de reintegración de personas presas (permisos, tercer grado, libertad condicional…) «Se detectan posiciones muy ideologizadas», subraya. Informe de Behatokia

– Inauguración da cuarta placa dos Roteiros da Memoria Democrática

ídeos da inauguración da cuarta placa dos ROTEIROS DA MEMORIA DEMOCRÁTICA levado a cabo no cemiterio de Vilagarcía o día 10 de Xullo de 2021 pola INICIATIVA CIDADÁ pola MEMORIA HISTÓRICA de Vilagarcía de Arousa. Pablo Mayoral: “Me alegré por la muerte de Franco”

– Les cuento este cuento largo…

Largo como el cañón del río donde habitan los escorpiones… Una canción desgarradora desde un cuerpo que se transforma para denunciar en Colombia la violencia de estado. Disfrutad de este joropo llanero, de los Llanos Orientales… Colombia, Colombia



