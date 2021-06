Pantallazos en movimiento: 14 – 20 de junio

Ingenuidad crónica

Las calles de mi barrio son una inmensa terraza de bar que no tiene fin. Mi habitáculo es una delegación de la empresa en la que -tele- trabajo sin gesticular. Un doctor emite su diagnostico por teléfono, y me receta… No es que todo fuera a ser mejor, es que ni si quiera ha vuelto la (A)normalidad cotidiana. Iñaki Alrui